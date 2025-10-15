मेरी खबरें
    फॉरेस्ट गार्ड के सामने अचानक आ गया बाघ, हालत हो गई खराब, सूझबूझ से बचाई जान

    MP News: मध्य प्रदेश के सीधी के संजय टाइगर रिजर्व दुबरी के जंगल में उस समय हड़कंप मच गया, जब बुधवार सुबह एक फॉरेस्ट गार्ड का बाघ से आमना-सामना हो गया। गश्त के दौरान अचानक बाघ सामने आने पर गार्ड ने सूझबूझ दिखाते हुए अपनी जान बचाई।

    By Neelambuj Pandey
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 15 Oct 2025 07:06:26 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 15 Oct 2025 07:06:26 PM (IST)
    फॉरेस्ट गार्ड के सामने अचानक आ गया बाघ, हालत हो गई खराब, सूझबूझ से बचाई जान
    फॉरेस्ट गार्ड के सामने अचानक आ गया बाघ

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सीधी। संजय टाइगर रिजर्व दुबरी के जंगल में उस समय हड़कंप मच गया, जब बुधवार सुबह एक फॉरेस्ट गार्ड का बाघ से आमना-सामना हो गया। गश्त के दौरान अचानक बाघ सामने आने पर गार्ड ने सूझबूझ दिखाते हुए अपनी जान बचाई। पास से गुजर रही टूरिस्ट गाइड की जिप्सी में सवार होकर गार्ड सुरक्षित स्थान पर पहुंचा।

    बाघ ने गार्ड की बाइक के चारों ओर चक्कर लगाए

    यह घटना बुधवार सुबह करीब 8:30 बजे की है। फॉरेस्ट गार्ड अपनी मोटरसाइकिल से जंगल में नियमित गश्त पर थे। तभी झाड़ियों के बीच से एक बाघ अचानक उसके सामने आ गया। बाघ ने लगभग आधा मिनट तक गार्ड की बाइक के चारों ओर चक्कर लगाए। इसी दौरान सफारी पर निकली टूरिस्ट गाइडों की एक टीम वहां पहुंची। गार्ड ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए अपनी बाइक वहीं छोड़ दी और दौड़कर टूरिस्ट जिप्सी में सवार हो गया, जिससे उसकी जान बच गई।


    सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

    टूरिस्ट गाइड श्रीराम गुप्ता ने बताया कि यह सब उनकी आंखों के सामने हुआ और यह उनके लिए एक रोमांचक अनुभव था। पर्यटन टीम ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी रिकॉर्ड किया है, जो अब इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। विभागीय नियमों के तहत फॉरेस्ट गार्ड का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है।

