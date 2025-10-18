मेरी खबरें
    रीवा में दरिंदगी... 9 साल की मासूम से ऑटो ड्राइवर ने की रेप करने की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार

    MP Crime News: रीवा जिले के चोरहटा थाना क्षेत्र के करहिया मंडी इलाके में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक ऑटो चालक ने 9 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया।

    By Shyam Mishra
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 18 Oct 2025 11:03:34 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 18 Oct 2025 11:15:34 AM (IST)
    1. 9 साल की बच्ची से ऑटो चालक ने किया दुष्कर्म का प्रयास।
    2. रीवा के चोरहटा थाना क्षेत्र के करहिया मंडी इलाके की घटना।
    3. पुलिस ने बच्ची को मेडिकल जांच के लिए भेजा है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। रीवा जिले के चोरहटा थाना क्षेत्र के करहिया मंडी इलाके में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक ऑटो चालक ने 9 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। घटना के बाद परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया।

    स्थानीय लोगों के मुताबिक, बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, तभी आरोपी उसे बहला-फुसलाकर ऑटो में बैठाकर ले गया। परिजनों ने बच्ची के गायब होते ही पुलिस को सूचना दी और आसपास के लोगों की मदद से आरोपी को पकड़ लिया गया।


    पुलिस ने बच्ची को मेडिकल जांच के लिए भेजा है और आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।

    इस घटना के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है। परिजनों ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और न्याय सुनिश्चित किया जाएगा।

