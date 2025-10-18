रीवा में दरिंदगी... 9 साल की मासूम से ऑटो ड्राइवर ने की रेप करने की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। रीवा जिले के चोरहटा थाना क्षेत्र के करहिया मंडी इलाके में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक ऑटो चालक ने 9 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। घटना के बाद परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया।

स्थानीय लोगों के मुताबिक, बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, तभी आरोपी उसे बहला-फुसलाकर ऑटो में बैठाकर ले गया। परिजनों ने बच्ची के गायब होते ही पुलिस को सूचना दी और आसपास के लोगों की मदद से आरोपी को पकड़ लिया गया।