नईदुनिया प्रतिनिधि,रीवा। शहर के अमहिया थाने में पुलिसकर्मी और भाजपा नेताओं के बीच जमकर बहस हो गई। बहस का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। भाजपा नेताओं का आरोप है कि पुलिसकर्मी ने उन्हें धमकी देते हुए कहा कि तुम्हारे खिलाफ ही मामला दर्ज कर देंगे। इस बात को सुनते ही भाजपा नेता भड़क गए और थाने में ही दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई।

क्या था पूरा मामला एक माह पूर्व वार्ड 18 के पार्षद अंबुज रजक की मोटरसाइकिल संजय गांधी अस्पताल से चोरी हो गई थी। शुक्रवार को नगर निगम नेता प्रतिपक्ष व भाजपा नेता दीनानाथ वर्मा अन्य कई भाजपा पार्षदों के साथ चोरी गई मोटरसाइकिल की जानकारी लेने अमहिया थाना पहुंचे थे।