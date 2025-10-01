जबलपुर में बड़ा हादसा: दुर्गा पंडाल में जा घुसी बस, जान बचाने के लिए भागे लोग ,15 घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। सिहोरा में आज मंगलवार की रात हुई बस दुर्घटना में पंद्रह व्यक्ति घायल हुए हैं। इनमें आठ व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार के बाद सिविल अस्पताल सिहोरा से डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि सात घायलों को मेडिकल कॉलेज जबलपुर रेफर किया गया है।

उप पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि बस क्रमांक एमपी 49 पी 0251 कटनी से जबलपुर की ओर आ रही थी और उस समय खाली थी। चालक बस लेकर घर लौट रहा था, तभी ब्रेक में गड़बड़ी आने के कारण बस अनियंत्रित होकर पंडाल में घुस गई। हादसे में घायल हुए छह लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जबकि अन्य घायलों का उपचार सिहोरा जिला अस्पताल में चल रहा है।

ब्रेक फेल होना बताया जा रहा कारण

दुर्घटना के वक्त पंडाल में दुर्गा पूजा चल रही थी, जिसके कारण वहां काफी भीड़ थी। बस के घुसते ही भगदड़ मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे।

पुलिस ने इन 10 घायलों की पुष्टि की

1. रोली सोनी पति मनोज कुमार सोनी उम्र- ........ ग्राम- फनवानी, थाना मझंगवा

2. ममता कोल पति सपन कुमार कोल खितौला बाजार

3. खुशबु बंशकार पिता राजेन्‍द्र बंशकार उम्र- 19 वर्ष कंकाली मोहल्‍ला सिहोरा

4. वंदना वर्मन पति कोदूलाल वर्मन दर्शनी कालोनी सिहोरा

5. संध्‍या चौधरी पति कैलाश चौधरी उम्र 42 वर्ष उमरिया पठरा थाना पनागर

6. शिखा चौधरी पिता राम मिलन चौधरी उम्र 22 वर्ष उमरिया पठरा थाना पनागर

7. कैलाश चौधरी पिता राम मिलन चौधरी उम्र् 45 वर्ष उमरिया पठरा थाना पनागर

8. मनीष दाहिया पिता अशोक दाहिया वार्ड नं 10 गौरैया मोहल्‍ला सिहोरा

9. कोदूलाल वर्मन पिता जगदम्‍बा प्रसाद वर्मन उम्र 40 वर्ष दर्शनी कालोनी थाना सिहोरा

10. सोहनलाल पिता केशरी यादव उम्र 40 वर्ष आइसक्रीम दुकान गोरी तिराहा

अधिकारी मौके पर पहुंचे

सिहोरा बस हादसे की सूचना मिलते ही कलेक्टर राघवेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय मौके पर पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने सिविल अस्पताल सिहोरा में भर्ती घायलों के उपचार की जानकारी चिकित्सकों से ली।

कलेक्टर ने मेडिकल कॉलेज रेफर किए गए घायलों के समुचित उपचार के निर्देश मेडिकल कॉलेज अधिकारियों को दिए। साथ ही एसडीएम गोरखपुर एवं संयुक्त कलेक्टर अनुराग सिंह को मेडिकल कॉलेज में तैनात रहने के निर्देश दिए।

मंत्री की चिंता

लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने सिहोरा में हुई बस दुर्घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने तुरंत कलेक्टर राघवेंद्र सिंह से बातचीत कर घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

