    MP के रीवा में ई-अटेंडेंस लापरवाही पर 35 प्राचार्यों को नोटिस जारी, E-Attendance न भरने पर रोकी जाएगी वेतन वृद्धि

    रीवा शिक्षा विभाग में ई-अटेंडेंस प्रणाली की अनदेखी का मामला सामने आया है। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, नीरव दीक्षित ने ई-अटेंडेंस का उपयोग न करने पर जिला शिक्षा अधिकारी सहित 35 प्राचार्यों को नोटिस जारी किया है। सात दिन में जवाब नहीं देने पर संबंधित अधिकारियों की एक वर्ष की वेतन वृद्धि रोकने की चेतावनी दी गई है।

    By Shyam Mishra
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 12 Oct 2025 09:56:46 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 12 Oct 2025 10:00:33 PM (IST)
    रीवा में ई-अटेंडेंस लापरवाही पर 35 प्राचार्यों को नोटिस जारी (प्रतीकात्मक फोटो)

    1. ई-अटेंडेंस में लापरवाही पर 35 प्राचार्यों को नोटिस।
    2. जवाब न देने पर एक वर्ष की वेतन वृद्धि रुक जाएगी।
    3. रीवा शिक्षा विभाग में पारदर्शिता प्रणाली की अनदेखी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा: रीवा शिक्षा विभाग में एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। सरकारी स्कूलों में पारदर्शिता लाने के लिए लागू की गई ई-अटेंडेंस प्रणाली से जिला शिक्षा अधिकारी समेत 35 प्राचार्यों ने दूरी बना ली है, जिसके बाद संयुक्त संचालक ने इन सभी लापरवाह अधिकारियों को नोटिस थमाया है।

    भोपाल से आई प्राचार्यों की सूची

    जानकारी के अनुसार, शिक्षा विभाग में ई-अटेंडेंस को लेकर यह उदासीनता गंभीर सवाल खड़े कर रही है। रीवा संभाग के संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, नीरव दीक्षित ने जानकारी दी कि ई-अटेंडेंस प्रणाली का उपयोग न करने वाले शिक्षकों और प्राचार्यों की सूची सीधे भोपाल से आई थी।


    36 प्राचार्यों को नोटिस जारी

    इसी सूची के आधार पर कार्रवाई करते हुए संयुक्त संचालक ने रीवा जिले के जिला शिक्षा अधिकारी सहित 36 प्राचार्यों को नोटिस जारी किया है। संयुक्त संचालक ने सभी लापरवाह अधिकारियों और प्राचार्यों से सात दिन के भीतर जवाब मांगा है।

    उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो इन सभी लापरवाहों की एक वर्ष की वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी। यह सख्त कदम शिक्षा विभाग में अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है।

