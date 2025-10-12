MP के रीवा में ई-अटेंडेंस लापरवाही पर 35 प्राचार्यों को नोटिस जारी, E-Attendance न भरने पर रोकी जाएगी वेतन वृद्धि

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा: रीवा शिक्षा विभाग में एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। सरकारी स्कूलों में पारदर्शिता लाने के लिए लागू की गई ई-अटेंडेंस प्रणाली से जिला शिक्षा अधिकारी समेत 35 प्राचार्यों ने दूरी बना ली है, जिसके बाद संयुक्त संचालक ने इन सभी लापरवाह अधिकारियों को नोटिस थमाया है।
जानकारी के अनुसार, शिक्षा विभाग में ई-अटेंडेंस को लेकर यह उदासीनता गंभीर सवाल खड़े कर रही है। रीवा संभाग के संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, नीरव दीक्षित ने जानकारी दी कि ई-अटेंडेंस प्रणाली का उपयोग न करने वाले शिक्षकों और प्राचार्यों की सूची सीधे भोपाल से आई थी।
इसी सूची के आधार पर कार्रवाई करते हुए संयुक्त संचालक ने रीवा जिले के जिला शिक्षा अधिकारी सहित 36 प्राचार्यों को नोटिस जारी किया है। संयुक्त संचालक ने सभी लापरवाह अधिकारियों और प्राचार्यों से सात दिन के भीतर जवाब मांगा है।
उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो इन सभी लापरवाहों की एक वर्ष की वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी। यह सख्त कदम शिक्षा विभाग में अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है।
