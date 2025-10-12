MP के रीवा में ई-अटेंडेंस लापरवाही पर 35 प्राचार्यों को नोटिस जारी, E-Attendance न भरने पर रोकी जाएगी वेतन वृद्धि

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा: रीवा शिक्षा विभाग में एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। सरकारी स्कूलों में पारदर्शिता लाने के लिए लागू की गई ई-अटेंडेंस प्रणाली से जिला शिक्षा अधिकारी समेत 35 प्राचार्यों ने दूरी बना ली है, जिसके बाद संयुक्त संचालक ने इन सभी लापरवाह अधिकारियों को नोटिस थमाया है।

भोपाल से आई प्राचार्यों की सूची जानकारी के अनुसार, शिक्षा विभाग में ई-अटेंडेंस को लेकर यह उदासीनता गंभीर सवाल खड़े कर रही है। रीवा संभाग के संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, नीरव दीक्षित ने जानकारी दी कि ई-अटेंडेंस प्रणाली का उपयोग न करने वाले शिक्षकों और प्राचार्यों की सूची सीधे भोपाल से आई थी।