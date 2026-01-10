मेरी खबरें
    Rewa News: छोटी-सी बात को लेकर पिता-पुत्रों पर लाठी-डंडे से जानलेवा हमला, Video viral

    रीवा जिले के बैंकुठपुर में कुछ लोगों ने छोटे-से विवाद को लेकर पिता-पुत्रों पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्ह ...और पढ़ें

    By Shyam MishraEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 10 Jan 2026 01:51:56 AM (IST)Updated Date: Sat, 10 Jan 2026 02:37:59 AM (IST)
    घर के सामने पिता-पुत्रों पर जानलेवा हमला (सांकेतिक फोटो)

    HighLights

    1. पिता पुत्र पर उन्हीं के घर के सामने जानलेवा हमला
    2. दोनों पक्षों के बीच मामूली विवाद में चले लाठी-डंडे
    3. घायलों को उपचार के लिए रीवा रेफर किया गया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा: जिले के बैकुंठपुर कस्बे के वार्ड क्रमांक 7 में दर्जन भर से ज्यादा लोगों ने पिता पुत्र पर उन्हीं के घर के सामने घेर कर प्राण घातक हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि पहले दोनों पक्ष के बीच किसी बात को लेकर मामूली बहस हुई। इसी दौरान अचानक गणेश हलवाई, लवकुश हलवाई जो अपने दर्जन भर लोगों को इकठ्ठा कर लाठी डंडे व तलवार से हमला कर दिया।

    इस पूरे घटना क्रम का वीडियो भी सामने आया है जिसमें हमलावर पिता पुत्र के ऊपर फिल्मी स्टाइल के हमला करते नजर आ रहे हैं। जिससे सुरेश कचेर का सर फट गया है, शरीर में कई जगह गंभीर चोंट आई हैं। वहीं बीच-बचाव करने आये उनके दोनों बेटों को भी आरोपियों ने जमकर लाठी डंडे से पीटा, जिससे उनको भी गंभीर चोटें आई हैं।


    घायल लहूलुहान हालत में बैकुंठपुर थाने पहुंचे। जहां पुलिस ने पीड़ितों को मेडिकल के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। तीनों घायलों की हालत गंभीर होने पर सिरमौर से उपचार के लिए रीवा रेफर कर दिया गया है।

    डेयरी संचालक और उसके भाई पर जानलेवा हमला

    रीवा जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मात्र दूध का हिसाब मांगने पर एक डेयरी संचालक और उसके भाई की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के उपरहटी का है।​ पीड़ित विजय यादव ने बताया कि वह गोकुल डेयरी के नाम से अपनी दुकान चलाते हैं।

    विजय ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने ग्राहक राजा द्विवेदी को फोन कर दूध के बकाया पैसों का हिसाब करने को कहा, तो विवाद शुरू हो गया। दोपहर करीब साढ़े बारा बजे राजा द्विवेदी अपने साथियों और भतीजे शिवम द्विवेदी के साथ डेयरी पर पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए विजय पर हमला कर दिया।​

    आपको बता दें कि पूरा विवाद का कारण बकाया दूध के पैसों का हिसाब मांगना बताया जा रहा है। ​आरोपियों ने लोहे के कड़े और लात-घूंसों से हमला किया, जिससे पीड़ित के सिर सहित शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटें आईं।

    इस बीच विजय का भाई उसे संजय यादव बचाने आया, तो आरोपियों ने उसे भी बुरी तरह पीटा और जाते-जाते आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी।

