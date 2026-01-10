Rewa News: छोटी-सी बात को लेकर पिता-पुत्रों पर लाठी-डंडे से जानलेवा हमला, Video viral

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा: जिले के बैकुंठपुर कस्बे के वार्ड क्रमांक 7 में दर्जन भर से ज्यादा लोगों ने पिता पुत्र पर उन्हीं के घर के सामने घेर कर प्राण घातक हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि पहले दोनों पक्ष के बीच किसी बात को लेकर मामूली बहस हुई। इसी दौरान अचानक गणेश हलवाई, लवकुश हलवाई जो अपने दर्जन भर लोगों को इकठ्ठा कर लाठी डंडे व तलवार से हमला कर दिया।

इस पूरे घटना क्रम का वीडियो भी सामने आया है जिसमें हमलावर पिता पुत्र के ऊपर फिल्मी स्टाइल के हमला करते नजर आ रहे हैं। जिससे सुरेश कचेर का सर फट गया है, शरीर में कई जगह गंभीर चोंट आई हैं। वहीं बीच-बचाव करने आये उनके दोनों बेटों को भी आरोपियों ने जमकर लाठी डंडे से पीटा, जिससे उनको भी गंभीर चोटें आई हैं।