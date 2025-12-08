MP News: सामूहिक दुष्कर्म के इनामी मुख्य आरोपी सहित बाल अपचारी गिरफ्तार, गुजरात और इंदौर में छुपे थे

नईदुनिया प्रतिनिधि सीधी: जमोड़ी थाना पुलिस की विशेष टीम ने सामूहिक दुष्कर्म के एक जघन्य मामले में लंबे समय से फरार चल रहे इनामी मुख्य आरोपित और एक विधि के प्रतिकूल बालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी ने आरोपित की गिरफ्तारी के लिए 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। आरोपित घटना के बाद पुलिस को बचने के लिए गुजरात और इंदौर में छुपे हुए थे।

दिव्य प्रकाश त्रिपाठी थाना प्रभारी जमोड़ी ने बताया कि आरोपी के लगातार ठिकाने बदल रहे थे, भोपाल में पहली दबिश दिया। गुजरात में संभावित ठिकानों पर सघन तलाशी ली गई। अंततः पुलिस ने आरोपियों को गुजरात और इंदौर से हिरासत में लिया।