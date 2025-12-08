MP News: सामूहिक दुष्कर्म के इनामी मुख्य आरोपी सहित बाल अपचारी गिरफ्तार, गुजरात और इंदौर में छुपे थे

नईदुनिया प्रतिनिधि सीधी: जमोड़ी थाना पुलिस की विशेष टीम ने सामूहिक दुष्कर्म के एक जघन्य मामले में लंबे समय से फरार चल रहे इनामी मुख्य आरोपित और एक विधि के प्रतिकूल बालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी ने आरोपित की गिरफ्तारी के लिए 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। आरोपित घटना के बाद पुलिस को बचने के लिए गुजरात और इंदौर में छुपे हुए थे।
दिव्य प्रकाश त्रिपाठी थाना प्रभारी जमोड़ी ने बताया कि आरोपी के लगातार ठिकाने बदल रहे थे, भोपाल में पहली दबिश दिया। गुजरात में संभावित ठिकानों पर सघन तलाशी ली गई। अंततः पुलिस ने आरोपियों को गुजरात और इंदौर से हिरासत में लिया।
गिरफ्तार 10-10 हजार के इनामी मुख्य आरोपी और विधि के प्रतिकूल बालक को आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद न्यायालय और बाल न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी दिव्य प्रकाश त्रिपाठी, प्रधान आरक्षक अवनीश सिंह, आरक्षक केपी सिंह, आरक्षक कृष्ण मुरारी द्विवेदी की भूमिका रही।
बड़वानी जिले के अंजड़ थाना क्षेत्र में महिला के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने जांच के आधार पर रविवार को तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया। उक्त आरोपी को सोमवार न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस ने पूर्व में आरोपियों को गिरफ्तार किया था, मामले की जांच जारी है।
टीआई आरआर चौहान के अनुसार महिला से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में शामिल आरोपी जितेंद्र फोंगला निवासी अंजड़ को गिरफ्तार किया है। अंजड़ थाना निवासी महिला ने दो साल पहले आरोपियों के द्वारा दुष्कर्म करने की शिकायत की थी।
पुलिस ने अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गत 29 नवंबर को कांग्रेस के पानसेमल ब्लाक के पूर्व अध्यक्ष मनीष गोयल निवासी तलवाड़ा बुजुर्ग हाल मुकाम पानसेमल और भगवान सोलंकी निवासी तलवाड़ा बुजुर्ग को गिरफ्तार किया था।