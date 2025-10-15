मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    रीवा में ताक पर कानून, थाने के सामने पुलिसकर्मी से अभद्रता, वर्दी उतरवाने की दी धमकी

    MP News: रीवा में अपराधियों ने कानून व्यवस्था को ही ताक पर रख दिया, जिसका नतीजा है कि अब कानून के रखवालों को ही खुलेआम धमकियां मिल रही हैं। ताजा मामला शहर के ही समान थाने के सामने का है, जहां थाना के सामने ही विवाद कर रहे दर्जनभर युवकों ने बीच बचाव करने पहुंचे पुलिसकर्मी से ही अभद्रता करते हुए वर्दी तक उतरवा देने की धमकी दे डाली।

    By Shyam Mishra
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 15 Oct 2025 05:00:56 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 15 Oct 2025 05:12:44 PM (IST)
    रीवा में ताक पर कानून, थाने के सामने पुलिसकर्मी से अभद्रता, वर्दी उतरवाने की दी धमकी
    पुलिस को वर्दी उतरवाने की धमकी दे डाली (प्रतीकात्मक फोटो)

    HighLights

    1. पुलिस को वर्दी उतरवाने की धमकी दे डाली
    2. दो पक्षों के विवाद में बीच बचाव करने पहुंची थी पुलिस
    3. पुलिस से अभद्रता का वीडियो वायरल

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। रीवा में अपराधियों ने कानून व्यवस्था को ही ताक पर रख दिया, जिसका नतीजा है कि अब कानून के रखवालों को ही खुलेआम धमकियां मिल रही हैं। ताजा मामला शहर के ही समान थाने के सामने का है, जहां थाना के सामने ही विवाद कर रहे दर्जनभर युवकों ने बीच बचाव करने पहुंचे पुलिसकर्मी से ही अभद्रता करते हुए वर्दी तक उतरवा देने की धमकी दे डाली।

    वीडियो में पुलिस से अभद्रता कर रहे युवक

    फिलहाल इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें सरहंग पुलिसकर्मी से अभद्रता करते नजर आ रहे है। जानकारी के अनुसार बीती रात दर्जनभर युवक थाने के सामने एक व्यक्ति से किसी बात को लेकर विवाद कर रहे थे। इस दौरान भीड़ मच गई और गहमागहमी का माहौल निर्मित हो गया। वहीं थाने के सामने भीड़ के बीच विवाद होता देख थाने में मौजूद पुलिस जा पहुंची। पुलिसकर्मी बीच बचाव कर मामले को शांत करने का प्रयास कर रहा था, तभी विवाद कर रहे सरहंगों ने पुलिस के साथ ही अभद्रता शुरू कर दी थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक को मौके पर ही वर्दी उतरवा देने की धमकी देने लगे।


    पुलिस के कहने पर भड़क गया युवक

    वायरल वीडियो में पुलिस बार-बार कहती नजर आ रही है कि “अगर कोई दिक्कत है तो थाने चलकर बताओ।” इस पर एक युवक भड़क गया और प्रधान आरक्षक को वर्दी उतरवाने की धमकी दे डाली। फिलहाल मामला बढ़ता देख सभी युवक मौके से भाग निकले। इस दौरान वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में आखिर पुलिस क्या करती है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.