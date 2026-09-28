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'इस अधूरे से दिल को किसी ने पूरा नहीं किया', सिंगरौली में सुसाइड से पहले 'मिस प्रिटी इंडिया 2024' विनर निधि तिवारी ने लिखा दर्दभरा स्टेटस

'मिस प्रिटी इंडिया 2024' विनर और इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर निधि तिवारी (30) ने आत्महत्या कर ली।

By Digital DeskEdited By: Nitin Kumar
Publish Date: Mon, 28 Sep 2026 07:50:46 AM (IST)Updated Date: Mon, 28 Sep 2026 08:03:34 AM (IST)
'इस अधूरे से दिल को किसी ने पूरा नहीं किया', सिंगरौली में सुसाइड से पहले 'मिस प्रिटी इंडिया 2024' विनर निधि तिवारी ने लिखा दर्दभरा स्टेटस
सोशल मीडिया स्टार निधि तिवारी ने की आत्महत्या, प्रतीकात्मक तस्वीर

HighLights

  1. सोशल मीडिया स्टार निधि तिवारी ने की आत्महत्या
  2. मिस प्रीटी इंडिया 2024 की विनर थी निधि तिवारी
  3. सुसाइड से पहले लिखा था दर्दभरा स्टेटस

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिंगरौली। 'मिस प्रिटी इंडिया 2024' विनर और इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर निधि तिवारी (30) ने आत्महत्या कर ली। रविवार सुबह उनका शव मध्य प्रदेश के सिंगरौली स्थित उनके निवास पर मिला। निधि मूल रूप से वाराणसी की रहने वाली थीं, पिछले कुछ समय से वह मां और छोटी बहन के साथ सिंगरौली में रह रही थीं।

फेसबुक पर उनके 9.28 लाख और इंस्टाग्राम पर 7.12 लाख से ज्यादा फालोअर्स थे। वह डांस रील्स और स्थानीय कार्यक्रमों में सक्रिय रहती थीं। स्वजन के अनुसार आत्महत्या से पहले निधि ने फेसबुक पर भावुक पोस्ट कर खुद से प्यार करने की बात कही। उन्होंने लिखा कि -"इस अधूरे से दिल को किसी ने पूरा नहीं किया, मैंने खुद से पूरा कर दिया...।


फोन पर युवक से हुई थी बहस

निधि की मां लता तिवारी ने पुलिस को बताया कि शनिवार रात करीब आठ बजे दिल्ली निवासी एक युवक से फोन पर बहस हुई, जिसके बाद निधि ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और भोजन करने से इन्कार कर दिया। सुबह देर तक दरवाजा नहीं खुला तो पुलिस को सूचना दी।

15 साल से अलग रह रहे हैं पिता

मोरवा थाना प्रभारी डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है। निधि के मोबाइल की कॉल डिटेल और इंटरनेट मीडिया एक्टिविटी की जांच कर रहे हैं। बता दें कि निधि चार बहनों में से एक थीं। उनके पिता अशोक तिवारी करीब 15 साल से अलग रह रहे हैं। पड़ोसियों के अनुसार पांच साल पहले निधि की बड़ी बहन ने भी आत्महत्या कर ली थी।