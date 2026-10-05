रीवा के संजय गांधी अस्पताल में जमकर चले लात-घूसे, डॉक्टर और गार्ड की मरीज के अटेंडर के साथ मारपीट, कई लोग हुए घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। संजय गांधी अस्पताल एक बार फिर विवादों में आ गया है। अस्पताल परिसर में मरीज के अटेंडर, डॉक्टर और सुरक्षा गार्ड के बीच जमकर मारपीट हो गई। देखते ही देखते अस्पताल का वार्ड कुरुक्षेत्र में तब्दील हो गया।

इस घटना में कई लोगों को चोटें आई हैं। पूरी घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार, यह विवाद मोबाइल को लेकर शुरू हुआ था। बताया जा रहा है कि वार्ड में मरीज के अटेंडर मोबाइल पर बात कर रहा था, जिस पर डॉक्टर और गार्ड ने आपत्ति जताई। इसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई और देखते ही देखते मामला लात-घूंसों तक पहुंच गया।