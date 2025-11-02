MP में बेखौफ बदमाशों का आतंक, रात 1 बजे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पत्थरबाजी और फायरिंग... CCTV में कैद हुई वारदात

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा: रीवा शहर में बदमाशों का आतंक इस हद तक बढ़ गया है कि अब वे रात के अंधेरे में घरों पर हमला करने से भी नहीं डर रहे। ताजा मामला बोदाबाग स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का है, जहां नकाबपोश बदमाशों ने एक परिवार के घर पर जमकर पत्थरबाजी की और दहशत फैलाने के लिए कथित रूप से हवाई फायर भी किए।

यह घटना 31 अक्टूबर और 1 नवंबर की दरमियानी रात करीब 1 बजे की बताई जा रही है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी सूर्यभान गुप्ता के मकान को इन बदमाशों ने निशाना बनाया। मिली जानकारी के अनुसार, देर रात बाइक पर सवार तीन अज्ञात युवक उनके घर के बाहर पहुंचे और बिना किसी उकसावे के अचानक घर पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया।