मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP में बेखौफ बदमाशों का आतंक, रात 1 बजे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पत्थरबाजी और फायरिंग... CCTV में कैद हुई वारदात

    रीवा शहर में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। देर रात बोदाबाग स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में नकाबपोश बदमाशों ने एक घर पर हमला कर दहशत फैला दी। घटना 31 अक्टूबर और 1 नवंबर की दरमियानी रात करीब 1 बजे की है, जब बाइक सवार तीन अज्ञात युवकों ने सूर्यभान गुप्ता के घर पर पत्थरबाजी की और कथित रूप से हवाई फायर भी किया।

    By Shyam Mishra
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 02 Nov 2025 09:14:40 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 02 Nov 2025 09:51:24 PM (IST)
    MP में बेखौफ बदमाशों का आतंक, रात 1 बजे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पत्थरबाजी और फायरिंग... CCTV में कैद हुई वारदात
    रीवा में दहशत फैलाने निकले बदमाश, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पत्थरबाजी और हवाई फायर (प्रतीकात्मक फोटो)

    HighLights

    1. रीवा में बढ़ा बदमाशों का आतंक।
    2. हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हमला।
    3. नकाबपोश युवकों ने की पत्थरबाजी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा: रीवा शहर में बदमाशों का आतंक इस हद तक बढ़ गया है कि अब वे रात के अंधेरे में घरों पर हमला करने से भी नहीं डर रहे। ताजा मामला बोदाबाग स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का है, जहां नकाबपोश बदमाशों ने एक परिवार के घर पर जमकर पत्थरबाजी की और दहशत फैलाने के लिए कथित रूप से हवाई फायर भी किए।

    यह घटना 31 अक्टूबर और 1 नवंबर की दरमियानी रात करीब 1 बजे की बताई जा रही है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी सूर्यभान गुप्ता के मकान को इन बदमाशों ने निशाना बनाया। मिली जानकारी के अनुसार, देर रात बाइक पर सवार तीन अज्ञात युवक उनके घर के बाहर पहुंचे और बिना किसी उकसावे के अचानक घर पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया।


    पत्थरों की आवाज इतनी तेज थी कि घर के अंदर सो रहे लोग घबराकर जाग गए। बताया गया कि आरोपी युवक कुछ देर तक रुक-रुक कर पत्थरबाजी करते रहे। इस दौरान परिवार के सदस्यों में भय का माहौल बन गया और डर के कारण कोई भी सदस्य बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कुछ देर बाद तीनों आरोपी युवक अपनी बाइक पर सवार होकर वहां से फरार हो गए।

    पीड़ित परिवार ने बताया कि पत्थरबाजी के दौरान बदमाशों ने हवाई फायर भी किए, जिससे इलाके में और दहशत फैल गई। यह आरोप इस बात का संकेत है कि शहर में अपराधी अब खुलेआम हथियार लहराने और लोगों के घरों को निशाना बनाने से नहीं डर रहे।

    घटना की सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने सूर्यभान गुप्ता की शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। परिवार ने पुलिस को घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज भी सौंपे हैं, जिनमें नकाबपोश बदमाश पत्थरबाजी करते हुए स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं।

    यह भी पढ़ें- भोपाल में एक महीने से थमी सीएनजी बसों की रफ्तार, दिसंबर में फिर चलाने की तैयारी कर रही सरकार

    पुलिस सूत्रों के मुताबिक, फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को चिन्हित कर गिरफ्तार किया जाएगा।

    यह भी पढ़ें- MP के स्कूल परिसर में 20 फीट गहरा गड्ढा खुला पड़ा, बच्चों की सुरक्षा दांव पर, प्रशासन बेपरवाह

    स्थानीय लोगों का कहना है कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सुरक्षा व्यवस्था की भारी कमी है। रात के समय पुलिस गश्त न के बराबर होती है, जिससे बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए हैं। निवासियों ने प्रशासन से क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने और पुलिस गश्त नियमित करने की मांग की है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.