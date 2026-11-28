नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। चार लाख रुपये के ऑनलाइन साइबर फ्रॉड मामले में पीड़ित को फ्रीज कराई गई 2.32 लाख रुपये की राशि लौटाने से जुड़े प्रकरण में हाई कोर्ट ने सीधी के पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी के खिलाफ पांच हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया है।

14 दिसंबर को उपस्थित रहने का आदेश न्यायमूर्ति दीपक खोत की एकलपीठ ने 26 नवंबर को सुनवाई के दौरान दर्ज किया कि नोटिस तामील होने के बावजूद उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। 14 दिसंबर को अगली सुनवाई में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट ने वारंट जारी करने का निर्देश दिया।