संपत्ति विवाद का खौफनाक अंत, 90 वर्षीय रिटायर्ड पटवारी की इलाज के दौरान मौत, बेटा गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। शहर के बिछिया थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पारिवारिक कलह और संपत्ति के लालच ने रिश्तों का कत्ल कर दिया। यहाँ एक 90 वर्षीय रिटायर्ड पटवारी, राम रतन वर्मा को उनके ही बेटे ने मारपीट करके गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां चले इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है।आरोपी बेटा उनकी तीसरी पत्नी का पुत्र बताया गया है। बिछिया थाना अंतर्गत सिलपरा गांव की है।

शनिवार की देर शाम घर के भीतर संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद शुरू हुआ। मृतक राम रतन वर्मा, जो कि राजस्व विभाग से रिटायर्ड पटवारी थे, उनकी तीन पत्नियाँ थीं। जानकारी के अनुसार, राम रतन ने अपनी तीनों पत्नियों को एक ही घर में रखा था, हालांकि सबके रहने के लिए आंगन और दरवाजे अलग-अलग आवंटित किए गए थे।मृतक के पहली पत्नी के पुत्र मूलसजीवन ने बताया कि गत शनिवार की शाम को तीसरी पत्नी के बेटे महेंद्र वर्मा का अपने पिता से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि महेंद्र ने आपा खो दिया और अपने 90 वर्षीय बुजुर्ग पिता पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले के दौरान बुजुर्ग के सिर पर गंभीर चोटें आईं।