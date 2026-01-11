संपत्ति विवाद का खौफनाक अंत, 90 वर्षीय रिटायर्ड पटवारी की इलाज के दौरान मौत, बेटा गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। शहर के बिछिया थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पारिवारिक कलह और संपत्ति के लालच ने रिश्तों का कत्ल कर दिया। यहाँ एक 90 वर्षीय रिटायर्ड पटवारी, राम रतन वर्मा को उनके ही बेटे ने मारपीट करके गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां चले इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है।आरोपी बेटा उनकी तीसरी पत्नी का पुत्र बताया गया है। बिछिया थाना अंतर्गत सिलपरा गांव की है।
शनिवार की देर शाम घर के भीतर संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद शुरू हुआ। मृतक राम रतन वर्मा, जो कि राजस्व विभाग से रिटायर्ड पटवारी थे, उनकी तीन पत्नियाँ थीं। जानकारी के अनुसार, राम रतन ने अपनी तीनों पत्नियों को एक ही घर में रखा था, हालांकि सबके रहने के लिए आंगन और दरवाजे अलग-अलग आवंटित किए गए थे।मृतक के पहली पत्नी के पुत्र मूलसजीवन ने बताया कि गत शनिवार की शाम को तीसरी पत्नी के बेटे महेंद्र वर्मा का अपने पिता से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि महेंद्र ने आपा खो दिया और अपने 90 वर्षीय बुजुर्ग पिता पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले के दौरान बुजुर्ग के सिर पर गंभीर चोटें आईं।
घटना के तुरंत बाद घायल राम रतन वर्मा को आनन-फानन में संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया। उनकी हालत अत्यंत नाजुक बनी हुई थी। डॉक्टरों के अथक प्रयासों के बावजूद घाव इतने गहरे थे कि उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस के अनुसार घटना की सूचना मिलते ही टीम सक्रिय हो गई थी। बिछिया थाना पुलिस ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि राम रतन वर्मा पर उनके बेटे द्वारा प्राणघातक हमला किया गया है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी पुत्र महेंद्र वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है।
शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी नशे की हालत में था। परिजनों का आरोप है कि महेंद्र अक्सर शराब के नशे में रहता था और आए दिन संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद करता था। घटना वाले दिन भी नशे के प्रभाव और संपत्ति के लालच ने उसे इस कदर अंधा कर दिया कि उसने अपने पिता की जान ले ली। चश्मदीदों के अनुसार, आरोपी छत के रास्ते घर में घुसा और गाली-गलौज करते हुए हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
पुलिस अब इस मामले के अन्य पहलुओं की जांच कर रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि क्या इस साजिश में कोई और भी शामिल था या यह केवल तात्कालिक विवाद का परिणाम था।वर्जनसंपत्ति के विवाद में पुत्र नहीं पिता की हत्या की है इसे गिरफ्तार किया जा चुका है।आगे की कार्रवाई की जा रही है।राजीव पाठक,सीएसपी, कोतवाली।