रेलसेवा से जुड़े सीधी-पन्ना, दो ट्रेनों को रेल मंत्री और CM मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

शुक्ल ने कहा यह सिर्फ पटरी नहीं, विंध्य के लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर और लाइफलाइन है।" उन्होंने बताया कि 2016 में तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने जिस परियोजना की नींव रखी थी, वह 2026 में साकार हो रही है। यह लाइन ऊर्जाधानी सिंगरौली को रीवा- सतना के सीमेंट उद्योगों से जोड़ेगी। सीधी स्टेशन शुरू होने के बाद लंबी दूरी की ट्रेनें भी चलेंगी, भोपाल-रीवा की एक ट्रेन को सीधी तक बढ़ाने का प्रयास होगा। मुआवजे पर सवालों पर उन्होंने कहा कि विसंगति दिखवाई जाएगी, असंतुष्ट किसान ट्रिब्यूनल में दावा कर सकते हैं।