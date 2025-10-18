मेरी खबरें
    रीवा शहर में रिहायशी इलाके में मिला पटाखों का जखीरा, पुलिस ने छापा मारकर 10 लाख का सामान किया जब्त

    रीवा पुलिस ने रिहायशी इलाके में छापा मारकर 10 लाख रुपये के अवैध पटाखे जब्त किए हैं। मुखबिर की सूचना पर की गई इस कार्रवाई में दो व्यापारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि त्योहारों के दौरान अवैध पटाखों पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

    By Shyam Mishra
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sat, 18 Oct 2025 10:42:14 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 18 Oct 2025 10:50:38 AM (IST)
    अवैध पटाखों को लेकर कार्रवाई करती पुलिस।

    HighLights

    1. बरामद किए गए पटाखों की कीमत लगभग 10 लाख रुपये है।
    2. इन पटाखों का उपयोग त्योहारों के दौरान किया जाना था।
    3. पुलिस ने दो व्यापारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह चंदेल ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए रिहायशी इलाके में छापा मारकर पटाखों का जखीरा जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक घर में अवैध रूप से पटाखे जमा किए गए हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने छापा मारा और बड़ी मात्रा में पटाखे बरामद किए।

    कार्रवाई के दौरान बरामद हुए पटाखे

    पुलिस ने बताया कि बरामद किए गए पटाखों की कीमत लगभग 10 लाख रुपये है। पुलिस ने बताया कि यह पटाखे अवैध रूप से जमा किए गए थे और इनका उपयोग त्योहारों के दौरान किया जाना था। पुलिस ने बताया कि दो व्यापारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच की जा रही है। रीवा पुलिस ने इससे पहले भी अवैध पटाखों के खिलाफ कई कार्रवाई की हैं।


    बरामद पटाखों को लेकर हो रही जांच

    पुलिस अधीक्षक ने बताया कि त्योहारों के दौरान अवैध पटाखों की बिक्री और उपयोग पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत पुलिस ने कई जगहों पर छापे मारकर अवैध पटाखे जब्त किए हैं। पुलिस ने बताया कि बरामद किए गए पटाखों के संबंध में जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह पटाखे कहां से लाए गए थे और इनका उपयोग किस लिए किया जाना था।

    पुलिस ने बताया कि जांच के बाद ही इस मामले में और अधिक जानकारी मिल पाएगी। रीवा पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अवैध पटाखों की सूचना पुलिस को दें। पुलिस ने बताया कि अवैध पटाखों की सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। पुलिस ने लोगों से सहयोग की अपील की है ताकि त्योहारों के दौरान शहर में शांति और सुरक्षा बनाए रखी जा सके।

