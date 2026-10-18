रीवा में तालाब में डूबने से दो श्रमिकों की मौत, एक का शव बरामद, दूसरे की तलाश जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। जिले के सेमरिया क्षेत्र से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। तालाब में नहाने गए दो श्रमिकों की डूबने से मौत हो गई। हादसे के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया।

जानकारी के अनुसार, सेमरिया क्षेत्र में कुछ श्रमिक मजदूरी का कार्य कर रहे थे। काम खत्म होने के बाद दो श्रमिक पास स्थित तालाब में नहाने के लिए चले गए। नहाते समय दोनों गहरे पानी की ओर चले गए और डूबने लगे। साथ में मौजूद अन्य लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी की गहराई अधिक होने के कारण सफलता नहीं मिली।