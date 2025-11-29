मेरी खबरें
    छोटी-सी बात पर चाचा ने अपने बेटे के साथ मिलकर दो भतीजों की कर दी हत्या, आरोपी गिरफ्तार

    सागर जिले के सानौधा थाना क्षेत्र आपसी विवाद के कारण बाप-बेटे ने मिलकर 2 युवकों की हत्या कर दी। युवक रिश्ते में आरोपी के भतीजे थे। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है।

    By Sanjay Pandey
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 29 Nov 2025 04:39:26 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 29 Nov 2025 04:44:14 PM (IST)
    1. चाचा ने दो भतीजों को पीट-पीटकर मार डाला
    2. छोटी-सी कहा-सुनी ने लिया बड़े झगड़े का रूप
    3. पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जांच जारी

    नवदुनिया प्रतिनिधि, सागर: आपसी विवाद के चलते सानौधा थाना क्षेत्र के चांदवर गांव में चाचा ने अपने बेटे के साथ मिलकर दो भतीजों की हत्या कर दी। भतीजों को घायल अस्था में उपचार के लिए सागर लाया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में उनका पोस्टमॉर्टम किया जा रहा है।

    जानकारी के मुताबिक चांदवर गांव निवासी 18 वर्षीय दीपेश पिता हरदास धानक और उसका छोटा भाई 16 वर्षीय आकाश पिता हरदास धानक शुक्रवार को देर शाम पथरी की दवा लेने के लिए जा रहे थे। रास्ते में उनका अपनी चाची से किसी बात को लेकर कहा-सुनी हो गई। इसके बाद मामला शांत हो गया, लेकिन जब दीपेश व आकाश दवा लेकर वापस लौट रहे थे, तभी उसका चाचा सुरेश व चेचेरा भाई सचिन व एक अन्य व्यक्ति ने उन्हें रास्ते में रोक लिया।


    उन्होंने जाते समय हुए विवाद का हवाला दिया और मारपीट शुरू कर दी। सुरेश, सचिन व एक अन्य रिश्तेदार भाग सिंह ने उन पर लाठी, डंडों से हमला कर दिया, इसके बाद भाग गए। वहीं घटना के करीब एक घंटे तक दोनों भाई वहीं पड़े रहे, जब स्वजनों को मारपीट की जानकारी लगी तो वे मौके पर पहुुंचे और पुलिस को सूचना दी।

    घायलों को सागर उपचार के लिए लाए जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। बीएमसी में दोनों भाइयों का पीएम कराया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक दीपेश तीन भाई थे। एक भाई घर पर था। घटना भी घर सौ पांच सौ मीटर दूरी पर हुई, लेकिन इसकी जानकारी करीब एक घंटे बाद मिल सकी। पुलिस ने हत्या के आरोपी चाचा सुरेश व उसके बेटे सचिन को गिरफ्तार कर लिया है।

