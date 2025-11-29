छोटी-सी बात पर चाचा ने अपने बेटे के साथ मिलकर दो भतीजों की कर दी हत्या, आरोपी गिरफ्तार

नवदुनिया प्रतिनिधि, सागर: आपसी विवाद के चलते सानौधा थाना क्षेत्र के चांदवर गांव में चाचा ने अपने बेटे के साथ मिलकर दो भतीजों की हत्या कर दी। भतीजों को घायल अस्था में उपचार के लिए सागर लाया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में उनका पोस्टमॉर्टम किया जा रहा है।

जानकारी के मुताबिक चांदवर गांव निवासी 18 वर्षीय दीपेश पिता हरदास धानक और उसका छोटा भाई 16 वर्षीय आकाश पिता हरदास धानक शुक्रवार को देर शाम पथरी की दवा लेने के लिए जा रहे थे। रास्ते में उनका अपनी चाची से किसी बात को लेकर कहा-सुनी हो गई। इसके बाद मामला शांत हो गया, लेकिन जब दीपेश व आकाश दवा लेकर वापस लौट रहे थे, तभी उसका चाचा सुरेश व चेचेरा भाई सचिन व एक अन्य व्यक्ति ने उन्हें रास्ते में रोक लिया।