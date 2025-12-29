MP Tiger Death: झाड़ियों में मिला नर बाघ का शव, करंट से हत्या की आशंका

नवदुनिया प्रतिनिधि, सागर: दक्षिण वन मंडल क्षेत्र के ढाना परिक्षेत्र के ग्राम हिलगन और खांड़ के बीच झाड़ियों में नर बाघ का करीब पांच-छह दिन पुराना शव मिला है। सूचना के बाद मौके पर रविवार शाम को वन अधिकारी पहुंचे, लेकिन अंधेरा होने के कारण घटना स्थल व शव की जांच पूरी नहीं हो पाई है।

प्रारंभिक जांच में बाघ की मौत करंट से होना प्रतीत हो रही है, क्योंकि बाघ के शरीर में न तो कोई चोट के निशान हैं और न ही उसके अंग गायब हैं। फिलहाल सोमवार को शव का पीएम कराया जाएगा। जिसके बाद मौत की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल बाघ का शव मिलने के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया है।