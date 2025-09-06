विवादों में घिरी डायल 112... रिश्वतखोरी का लगा आरोप, पायलटों से पोस्टिंग के बदले मांगे पैसे

नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। पुलिस थानों में तैनात की गई डायल 112 की गाड़ियों में पायलटों की तैनाती के लिए रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है। पायलटों ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत करते हुए रुपये न देने पर लिस्ट में हेरफेर कर उन्हें दूर के थानों में तैनात करने का आरोप लगाया है।

बता दें, डायल 112 सेवा के तहत सागर जिले में 36 वाहन मिले हैं, लेकिन सेवा शुरू होते ही गंभीर आरोपों और विवादों में फंस गई है। पायलटों का कहना है कि उनसे मन मुताबिक लोकेशन पर पदस्थापना दिलाने के लिए मोटी रकम की डिमांड की गई। जिन्होंने पैसे देने से इनकार किया, उनकी लोकेशन बदल दी गई।