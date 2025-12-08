Sagar Road Accident: टक्कर के बाद सड़क पर घायल पड़े बाइक सवारों को ट्रक ने रौंदा, चार की मौत, एक गंभीर

नवदुनिया प्रतिनिधि सागर/ शाहगढ़: सागर हाईवे के मुख्य मार्ग पर सोमवार रात करीब सात बजे एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया। रूरावन–पापेट तिगेला के पास दो बाइकों की आमने-सामने हुई भिड़ंत के बाद घटनास्थल पर गिरे पांच युवकों को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद डाला। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। इस दुर्घटना में 3 युवकों की मौके पर मौत हो गई, वहीं एक युवक ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों बाइकों की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। भिड़ंत के बाद सड़क पर गिरे दोनों बाइकों के पांच सवारों में से तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल थे। बीला पुलिस जब घायलों को अपने वाहन से बंडा अस्पताल ले जा रही थी, तभी चौथे युवक ने रास्ते में दम तोड़ दिया। पांचवें युवक को बंडा से सागर जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां वह अभी भी गंभीर हालत में भर्ती है।