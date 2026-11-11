छठ महापर्व पर रेलवे की सौगात, भोपाल-बीना होकर गुजरेंगी 17 स्पेशल ट्रेन

नईदुनिया प्रतिनिधि, बीना। दीपावली और छठ महापर्व के चलते ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ देखने मिल रही है। नियमित ट्रेनों में जगह पाने के लिए यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। मंगलवार को भी कई ट्रेनें देरी से चलीं, जिससे यात्रियों को स्टेशनों पर इंतजार करना पड़ा। त्योहार के दौरान बढ़ते यात्री दबाव को देखते हुए रेलवे ने भोपाल मंडल से गुजरने वाली 17 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन जारी रखा है। इन ट्रेनों को बीना सहित भोपाल, इटारसी, विदिशा, गुना, नर्मदापुरम और रानी कमलापति स्टेशनों पर ठहराव दिया गया है।

रेलवे के अनुसार, यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए नवंबर में अलग-अलग तारीखों पर इन स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इनमें मुंबई, पुणे, उधना, बेंगलुरु और बांद्रा से दानापुर, गोरखपुर, बरौनी, बनारस, मऊ, गाजीपुर सिटी और झांसी सहित विभिन्न शहरों के लिए ट्रेनें शामिल हैं। कुछ ट्रेनें एक तरफा संचालित होंगी, जबकि कई ट्रेनों के दोनों दिशाओं में फेरे निर्धारित किए गए हैं। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेन की तारीख, समय-सारणी और ठहराव की जानकारी रेल मदद 139 या एनटीईएस ऐप से प्राप्त करने की सलाह दी है।