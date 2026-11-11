छठ महापर्व पर रेलवे की सौगात, भोपाल-बीना होकर गुजरेंगी 17 स्पेशल ट्रेन

नईदुनिया प्रतिनिधि, बीना। दीपावली और छठ महापर्व के चलते ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ देखने मिल रही है। नियमित ट्रेनों में जगह पाने के लिए यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। मंगलवार को भी कई ट्रेनें देरी से चलीं, जिससे यात्रियों को स्टेशनों पर इंतजार करना पड़ा। त्योहार के दौरान बढ़ते यात्री दबाव को देखते हुए रेलवे ने भोपाल मंडल से गुजरने वाली 17 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन जारी रखा है। इन ट्रेनों को बीना सहित भोपाल, इटारसी, विदिशा, गुना, नर्मदापुरम और रानी कमलापति स्टेशनों पर ठहराव दिया गया है।
रेलवे के अनुसार, यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए नवंबर में अलग-अलग तारीखों पर इन स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इनमें मुंबई, पुणे, उधना, बेंगलुरु और बांद्रा से दानापुर, गोरखपुर, बरौनी, बनारस, मऊ, गाजीपुर सिटी और झांसी सहित विभिन्न शहरों के लिए ट्रेनें शामिल हैं। कुछ ट्रेनें एक तरफा संचालित होंगी, जबकि कई ट्रेनों के दोनों दिशाओं में फेरे निर्धारित किए गए हैं। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेन की तारीख, समय-सारणी और ठहराव की जानकारी रेल मदद 139 या एनटीईएस ऐप से प्राप्त करने की सलाह दी है।
बीना स्टेशन पर ठहराव वाली ट्रेनों में लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर स्पेशल (01027/01028), रानी कमलापति-रीवा स्पेशल (02191/02192), सुल्तानपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्पेशल (04212/04211) और जोधपुर-चेन्नई बीच स्पेशल (04815/04816) शामिल हैं। इनके अलावा बांद्रा टर्मिनस-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्पेशल का गुना और शिवपुरी के बीच ठहराव निर्धारित है। जोधपुर-चेन्नई बीच स्पेशल को बीना, भोपाल, इटारसी और गुना में भी ठहराव दिया गया है।
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लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर स्पेशल 10 नवंबर को रवाना हुई है। रानी कमलापति-रीवा स्पेशल 14 नवंबर को और वापसी में 15 नवंबर को चलेगी। सुल्तानपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्पेशल 11 नवंबर को तथा वापसी में 12 नवंबर को संचालित होगी। जोधपुर-चेन्नई बीच स्पेशल नवंबर में निर्धारित शनिवार और मंगलवार को अलग-अलग दिशाओं में चलेगी।
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