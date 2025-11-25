रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में बनेगा प्रदेश में चीतों का तीसरा घर, अफ्रीका के चीतों को बसाने की तैयारी

संयज पांडेय, नईदुनिया, सागरः वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में अफ्रीका से आने वाले चीतों को बसाने की तैयारी शुरू हो गई है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के चीता प्रोजेक्ट के तहत नौरादेही में चीतों को बसाने के लिए टाइगर रिजर्व प्रबंधन को बजट भी मिल गया है। अब यहां चीतों के लिए क्वारंटाइन बाड़ा और सॉफ्ट रिलीज बाड़ा तैयार किए जा रहे हैं।

करीब 20 किमी लंबी फेंसिंग तैयार की जा रही इसके साथ ही टाइगर रिवर्ज में करीब 20 किमी लंबी फेंसिंग भी तैयार की जा रही है। बजट मिलने के बाद नौरादेही टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने बाड़ा बनाने का काम शुरू कर दिया है। टाइगर रिजर्व के डिप्टी डॉयरेक्टर डॉ. एए अंसारी का कहना है कि चीता प्रोजेक्ट के तहत भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून से एक विशेषज्ञ दल जल्द ही यहां पहुंचेगा। जिसके दिशा-निर्देश के बाद काम में और तेजी आएगी।

विशेषज्ञ दल ने अप्रैल-मई में किया था दौरा डॉ. अंसारी ने बताया कि विशेषज्ञ दल ने अप्रैल और मई में टाइगर रिजर्व का दौरा किया था। इस दौरे के बाद चीतों को बसाने के लिए उन्होंने प्रबंधन को कई तरह के सुझाव दिए थे। इनमें चीतों की सुरक्षा, खाना-पानी के इंतजाम और मानव द्वंद से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषय शामिल थे। सागर-दमोह की सीमा वाला क्षेत्र सबसे उपयुक्त भारतीय वन्यजीव संस्थान के विशेषज्ञों ने नौरादेही टाइगर रिजर्व का दौरा कर सागर-दमोह की सीमा के जंगलों को चीतों के लिए उपयुक्त बताया था। इस क्षेत्र में सागर का मोहली, सिंगपुर रेंज और दमोह की झापन रेंज का करीब 600 वर्ग किलोमीटर एरिया शामिल है। इस क्षेत्र में मानव और चीतों के बीच द्वंद की आशंका के कारण 20 किलोमीटर लंबी फेंसिंग बनाई जा रही है।