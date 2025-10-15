मेरी खबरें
    एक लुटेरी दुल्हन ऐसी भी! नाम-जाति बदलकर की शादी, दूसरे ही दिन कैश और जेवर लेकर भागी

    MP Crime: दलाल के माध्यम से नाम जाति बदलकर शादी के दूसरे दिन लुटेरी दुल्हन घर से नकद रुपये व सारा जेवर लेकर भाग गई। पुलिस ने आरोपी पर मामला कायम कर उसकी तलाश शुरू की और लुटेरी दुल्हन सहित उसके दूसरे पति और दलाल को गिरफ्तार कर लिया है।

    By Vishnu soni
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 15 Oct 2025 09:25:20 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 15 Oct 2025 10:05:32 PM (IST)
    एक लुटेरी दुल्हन ऐसी भी! नाम-जाति बदलकर की शादी, दूसरे ही दिन कैश और जेवर लेकर भागी
    केंट पुलिस की गिरफ्त में लुटेरी दुल्हन, उसका पति और दलाल।

    HighLights

    1. लुटेरी दुल्हन घर से नकद रुपये व सारा जेवर लेकर भाग गई
    2. पुलिस ने दुल्हन सहित उसके दूसरे पति और दलाल को अरेस्ट किया

    नवदुनिया प्रतिनिधि, सागर। दलाल के माध्यम से नाम जाति बदलकर शादी के दूसरे दिन लुटेरी दुल्हन घर से नकद रुपये व सारा जेवर लेकर भाग गई। पुलिस ने आरोपित पर मामला कायम कर उसकी तलाश शुरू की और लुटेरी दुल्हन सहित उसके दूसरे पति और दलाल को गिरफ्तार कर लिया है। केंट थाना क्षेत्र के सदर निवासी 60 वर्षीय धरमोबाई यादव ने पुलिस को बताया कि रिश्तेदारी में लगने वाले राजू यादव निवासी धनुआ मेड़की सागर ने उसके छोटे लड़के सुनील यादव के लिए भौरासा निवासी आरती यादव का रिश्ता बताया। साथ ही लड़की पक्ष की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण शादी में दोनों ओर का खर्च लड़का पक्ष को ही करने के लिए कहा।

    धरमोबाई ने शर्तों को मानकर 12 सितंबर 2025 को अपने लडके की शादी आरती यादव नामक लडकी से कर दीद्ध धरमोबाई द्वारा शादी में अलग-अलग रस्मों में करीबन 80 हजार रुपये नकदी लडकी को दिए, साथ ही सोने का हार, चांदी की करधौनी, एक सोने का पेंडल, चांदी पायल बतौर सगुन शादी में दिया गया। 14 सितंबर 2025 को बहाना बनाकर दुल्हन आरती यादव अपने साथ नकदी एवं सोने चांदी के जेवरात लेकर अपने भाई रामनाथ यादव के साथ धोखाधडी कर भाग गई। धरमोबाई ने इसकी शिकायत केंट थाना में की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपित राजू यादव, आरती यादव और रामनाथ यादव के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(2), 3 (5) के तहत मामला कायम कर विवेचना शुरू की।


    naidunia_image

    पुलिस ने विवेचना के दौरान सबसे पहले राजू यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें आरोपित राजू यादव को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर अन्य आरोपित लक्ष्मी बंसल एवं बब्लू बंसल दोनों सिलवानी के बस स्टैंड के पास मिलना एवं योजनाबद्ध तरीके से आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से शादी के जाल में फंसाकर पैसा कमाने की योजना बनाने की बात कही। पुलिस ने जब अन्य लोगों से पूछा तो उन्होंने भी लक्ष्मी बंसल का नाम आरती यादव एवं बब्बू बंसल का नाम रामनाथ यादव बताया। दोनों फरार चल रहे थे। पुलिस ने आरोपित लक्ष्मी बंसल उर्फ आरती यादव, बब्बू बंसल उर्फ रामनाथ यादव की तलाश के लिए सिलवानी बस स्टैंड एवं गांव मोहल्ले पर दोनों की फोटो दिखाकर पूछताछ में जुट गई।

    अंतत: पुलिस को लक्ष्मी बंसल और बब्बू बंसल का सही पता, ठिकाना मिलने के बाद वहां दबिश दी गई। जिस पर आरोपित (दुल्हन का देवर) बब्बू बंसल उर्फ रामनाथ यादव पिता गजरी बंसल उम्र 27 वर्ष और दुल्हन लक्ष्मी बंसल उर्फ आरती यादव पति स्व. प्रकाश बंसल दास्ता पति बब्बू बंसल उम्र 30 वर्ष दोनों निवासी ग्राम सियरमऊ थाना सिलवानी जिला रायसेन को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपितों के पास से सोने की हार, सोने की मंगलसूत्र (पेंडल) चांदी की पायल, चांदी का डोरा (कमरबंद) घटना में प्रयुक्त चार नग मोबाइल सहित कुल तीन लाख रुपये का माल बरामद किया है।

    शादी के दूसरे दिन ही भागी

    लुटेरी दुल्हन शादी के दूसरे दिन रात करीब साढ़े ग्यारह बजे अपने भाई रामनाथ की केंट थाने में शिकायत की बात कहते हुए सुनील के साथ थाने पहुंची, जहां पहले से ही रामनाथ खड़ा हुआ था। रामनाथ उर्फ बब्बू बंसल के साथ वह बाइक पर चढ़कर घर की कहते हुए वहां से चली गई। इसके बाद वह घर नहीं पहुंची। घर से नकदी व जेवर भी गायब थे। सुनील ने मां को बताया कि आरोपित आरती उर्फ लक्ष्मी बंसल ने उसके साथ शारीरिक संबंध भी नहीं बनाए। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी केंट रोहित डोंगरे, उप निरीक्षक केएस ठाकुर, प्रआर. सुरेंद्र सिंह, भवानीशंकर व्यास, बृजेन्द्र तिवारी सौरभ रैकवार, आरक्षक हेमंत सिंह भानू चौधरी, श्रीकांत चौबे, अमन, वीरेन्द्र सिंह, विनोद यादव, महिला आरक्षक अभिलाषा जाट, शशि सिल्पी, नरेश, हेमंत विशाल, सृजन, देवेन्द्र, दिनेश, सैनिक राजेन्द्र सिंह, पदम मिश्रा का सराहनीय योगदान रहा।

