लव मैरिज की रंजिश में जीजा की हत्या, लोहे के पाइप से 16 सेकंड में 14 बार सिर पर किए वार

नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर: मकरोनिया के दीनदयाल नगर रोड पर होटल पैराडाइज के सामने रविवार दोपहर पौने तीन बजे युवक की लोहे के पाइप से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान मानस नगर निवासी अंकित पटेल पिता रामलाल के रूप में हुई है।

अंतर्जातीय विवाह को लेकर थी रंजिश वारदात में जय द्विवेदी और उसके दो साथियों के नाम सामने आए हैं। पुलिस संदेहियों की तलाश और पूछताछ में जुटी है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जानकारी के अनुसार जय द्विवेदी की बहन का विवाह मानस नगर निवासी 28 वर्षीय अंकित पटेल से हुआ था।