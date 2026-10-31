चित्रकूट में दीवाली पर 500 ड्रोन दिखाएंगे रामायण, 30 मिनट के शो में साकार होंगे रामचरितमानस के प्रसंग

नईदुनिया प्रतिनिधि, चित्रकूट। दीपावली पर भगवान श्रीराम की तपोस्थली चित्रकूट में इस बार श्रद्धालुओं को भव्य ड्रोन शो देखने को मिलेगा। मंदाकिनी नदी के रामघाट पर दीपदान के बाद 500 ड्रोन के जरिए रामायण और रामचरितमानस के प्रसंग आसमान में साकार किए जाएंगे।

करीब 30 मिनट के इस शो में भगवान श्रीराम के जीवन से जुड़ी आकृतियां दिखाई जाएंगी। इसके साथ ही बुंदेली लोकगीत, लोकनृत्य और पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां मेले का आकर्षण बढ़ाएंगी। इनके लिए शहर में 9 मंच तैयार किए जा रहे हैं।

चित्रकूट में दीपावली के अवसर पर हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्रीराम ने अपने वनवास के साढ़े 11 वर्ष इसी क्षेत्र में बिताए थे। इसी आस्था के चलते दीपावली पर श्रद्धालु मंदाकिनी नदी के रामघाट में दीपदान करते हैं और कामदगिरि की परिक्रमा लगाते हैं। इस बार प्रशासन धार्मिक आयोजनों के साथ सांस्कृतिक और आधुनिक तकनीक से जुड़े आकर्षणों को भी विशेष रूप से तैयार कर रहा है। यह भी पढ़ें- ग्वालियर में बस संचालन को मिलेगी नई गति, जल्द शुरू होगी मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा दीपदान के बाद आसमान में दिखेंगे रामायण के प्रसंग दीपावली मेले की नोडल अधिकारी एडीएम डॉक्टर कंचन गुप्ता ने बताया कि 500 ड्रोन से होने वाला शो मेले का प्रमुख आकर्षण रहेगा। ड्रोन एक साथ उड़ान भरकर आसमान में रामायण और रामचरितमानस से जुड़ी आकृतियां बनाएंगे। दीपदान के बाद आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में श्रद्धालु भगवान श्रीराम के जीवन के प्रमुख प्रसंगों की झलक देख सकेंगे।