मझगवां-मानिकपुर रेलखंड पर तीन दिन से पड़ा रहा व्यक्ति का शव, पेट्रोलिंग दल को नहीं लगी भनक

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना/मझगवां। मझगवां-मानिकपुर रेलखंड पर रमपुरवा के समीप रेलवे ट्रैक के किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, शव करीब तीन दिन पुराना बताया जा रहा है।

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शव कथित तौर पर तीन दिन से रेल पटरियों के किनारे पड़ा रहा, लेकिन नियमित पेट्रोलिंग करने वाले दल की नजर उस पर नहीं पड़ी।

मौके पर पहुंची पुलिस