सतना में रिटायर्ड डीएसपी सहित तीन लोगों पर बिजली चोरी करने का केस दर्ज

    सतना के गुझवां गांव में विद्युत विभाग ने छापा मारकर रिटायर्ड डीएसपी रामकीर्ति शुक्ला और गुलाब गुप्ता पर बिजली चोरी का केस दर्ज किया है। अवैध रूप से 'कटिया फांस' कर बिजली का उपयोग किया जा रहा था। जेई सुनील मिश्रा ने बताया कि बिजली चोरी रोकने के लिए अभियान जारी रहेगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sat, 18 Oct 2025 12:20:35 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 18 Oct 2025 12:23:56 PM (IST)
    सतना में दीपावली से पहले बिजली चोरों पर कार्रवाई करने उतरी बिजली विभाग की टीम। प्रतीकात्मक तस्वीर

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। सतना जिले के बिरसिंहपुर विद्युत वितरण केन्द्र के अंतर्गत आने वाले गुझवां गांव में शुक्रवार को विद्युत विभाग के जेई सुनील मिश्रा के नेतृत्व में विषुत विभाग की जांच टीम ने छापा मारते हुए सेवानिवृत्त डीएसपी समेत दो अन्य पर विद्युत चोरी का मामला दर्ज किया है। इस बड़ी कार्रवाई से पूरे गांव में हलचल मचा दी है और अन्य लोगों में भी विद्युत चोरी को लेकर दशहत का माहौल है।

    विद्युत विभाग की टीम के मुताबिक रिटायर्ड डीएसपी रामकीर्ति शुक्ला के परिसर में अवैध रूप से 'कटिया फांस' कर बिजली का उपयोग किया जा रहा था। इस मामले में बिजली चोरी का एक प्रकरण दर्ज किया गया है। इसी अभियान के तहत, गुझवा गांव के गुलाब गुप्ता के खिलाफ भी बिजली चोरी का एक अन्य प्रकरण दर्ज किया गया है।


    विद्युत वितरण केंद्र ने इन दोनों ही मामलों में वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। जेई सुनील मिश्रा ने बताया कि बिजली चोरी रोकने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

