शारदीय नवरात्र की सप्तमी पर मैहर की मां शारदा के दर्शन करने उमड़े भक्त, सुबह हुआ विशेष शृंगार और आरती

नईदुनिया प्रतिनिधि, मैहर। शारदीय नवरात्र की सप्तमी पर मैहर की मां शारदा के दर्शन करने बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। शनिवार सुबह माता का विशेष शृंगार और आरती हुई। आज से माता के दर्शन करने आने वाले भक्तों की संख्या बढ़ने का अनुमान है।

शनिवार और रविवार होने के साथ नवरात्र की सप्तमी, महाअष्टमी और महानवमी पर यहां आने वाले भक्तों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। नवरात्र के सातवें दिन मां कालरात्रि का पूजन भी किया जा रहा है। इसके पहले शारदीय नवरात्र के छठवें दिन शुक्रवार को भी मां शारदा शक्तिपीठ धाम में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मां शारदा के दर्शन और पूजन के लिए सुबह से ही भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। 16 अक्टूबर को लगभग एक लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने मां शारदा के दर्शन किए। इनमें सबसे अधिक 68,186 श्रद्धालु पैदल मार्ग से मंदिर पहुंचे।