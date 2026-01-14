MP में दिव्यांग कपल चार साल से दफ्तरों के लगा रहे चक्कर... नहीं मिली मोटराइज्ड ट्राई साइकिल

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना: सरकार भले ही दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने की बात करती हो, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात इसके विपरीत नजर आ रहे हैं। कोठी क्षेत्र के कठबरिया गांव में रहने वाला एक शारीरिक रूप से दिव्यांग कपल बीते चार वर्षों से मोटराइज्ड (बैट्री चालित) ट्राई साइकिल के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहा है।

दोनों पति-पत्नी दिव्यांग, फिर भी नहीं मिली सुविधा कठबरिया निवासी कामता प्रसाद वर्मा और उनकी पत्नी ममता वर्मा दोनों ही शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं। कपल का कहना है कि इलाज, रोजगार और रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए मोटराइज्ड ट्राई साइकिल उनके जीवन की बुनियादी जरूरत है। हाथ से चलने वाली ट्राई साइकिल न तो लंबी दूरी तय करने में सक्षम है और न ही दोनों पति-पत्नी के लिए उपयोगी साबित होती है।