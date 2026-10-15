नवरात्र की पंचमी को मैहर की मां शारदा का विशेष शृंगार, सुबह तक 55 हजार से ज्यादा भक्त पहुंचे मंदिर

नईदुनिया प्रतिनिधि, मैहर। शारदीय नवरात्र के पंचमी दिवस गुरुवार को मां शारदा शक्तिपीठ धाम में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। 15 अक्टूबर को सुबह से 8:30 बजे तक कुल 55,929 श्रद्धालुओं ने मां शारदा के दर्शन किए। इनमें सबसे अधिक 53,853 श्रद्धालु पैदल मार्ग से मंदिर पहुंचे।

जारी आंकड़ों के अनुसार, इस दौरान वाहन मार्ग से 576 और रोपवे के माध्यम से 1,500 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। नवरात्र के दौरान मां शारदा के दर्शन के लिए देशभर से भक्त मैहर पहुंच रहे हैं। बुधवार को एक लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन इसके पहले शारदीय नवरात्र के चतुर्थ दिवस बुधवार को मां शारदा शक्तिपीठ में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही मंदिर में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया। 14 अक्टूबर को लगभग एक लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने मां शारदा के दर्शन किए।