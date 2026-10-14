नवरात्र के चौथे दिन मैहर की मां शारदा का हुआ विशेष शृंगार और पूजन, दर्शन के लिए पहुंच रहे भक्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, मैहर। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन मैहर की मां शारदा माता का विशेष शृंगार और पूजा की गई। सुबह से बड़ी संख्या में भक्ता माता के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। त्रिकूट पर्वत पर विराजमान जगत जननी मां शारदा देवी की अलौकिक छवि भक्तों के मन में भक्ति, आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार कर रही है। मंदिर परिसर में गूंजते जयकारों, घंटियों की मधुर ध्वनि और आरती के पवित्र स्वर ने श्रद्धालुओं को मां की भक्ति में लीन कर दिया।

नवरात्र के शेष दिनों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के मैहर पहुंचने की संभावना है। त्रिकूट पर्वत की ऊंचाइयों पर सजे मां के दरबार की दिव्यता देखते ही बन रही है। मां के दर्शन के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु मैहर पहुंच रहे हैं और माता के चरणों में शीश नवाकर सुख, समृद्धि, शांति और परिवार की खुशहाली की कामना कर रहे हैं।