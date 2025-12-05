मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    सीधी में सरकारी टीचर के पास मिली 4.36 करोड़ रुपये की संपत्ति, कहां से आया इतना पैसा EOW कर रही जांच

    आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की प्रारंभिक जांच के अनुसार, शिक्षक अभिमन्यु सिंह की वर्ष 1998 से फरवरी 2025 तक वैध आय के अनुसार कुल संपत्ति 57.28 लाख रुपये होनी थी, जबकि जांच टीम को 4.36 करोड़ रुपये की बेहिसाब संपत्ति मिली है। इस बडे अंतर के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 05 Dec 2025 12:54:48 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 05 Dec 2025 01:05:25 PM (IST)
    सीधी में सरकारी टीचर के पास मिली 4.36 करोड़ रुपये की संपत्ति, कहां से आया इतना पैसा EOW कर रही जांच
    शिक्षकआलीशान घर और इंसेट में अभिमन्यु सिंह की तस्वीर।

    HighLights

    1. 6 सदस्यीय टीम ने सुबह 5 बजे सिंह के तीन ठिकानों पर एक साथ छापा मारा
    2. कार्रवाई पटेल पुल स्थित आवास और मड़वास में बने दो अन्य घरों में की गई
    3. कुसमी विकासखंड के शासकीय हाई स्कूल खोखरा में पदस्थ शिक्षक अभिमन्यु सिंह

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सीधी। ईओडब्ल्यू टीम रीवा ने शुक्रवार तड़के शासकीय शिक्षक अभिमन्यु सिंह के आवास से छापामार कार्रवाई की। 6 सदस्यीय टीम ने सुबह 5 बजे सिंह के तीन ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। कार्रवाई पटेल पुल स्थित आवास और मड़वास में बने दो अन्य घरों में की गई। कुसमी विकासखंड के शासकीय हाई स्कूल खोखरा में पदस्थ शिक्षक अभिमन्यु सिंह पर आरोप है कि उन्होंने अपने सरकारी कार्यकाल में आय से कई गुना अधिक संपत्ति अर्जित की।

    आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की प्रारंभिक जांच के अनुसार, वर्ष 1998 से फरवरी 2025 तक उनकी वैध आय के अनुसार कुल संपत्ति 57.28 लाख रुपये होनी थी, जबकि जांच टीम को 4.36 करोड़ रुपये की बेहिसाब संपत्ति मिली है।

    naidunia_image

    इस बडे अंतर के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। बता दें कि शिक्षक के घर में ईओडब्लू की कार्रवाई जारी है। कई दस्तावेज, बैंक डिटेल्स और प्रॉपर्टी रिकॉर्ड जब्त किए जा रहे हैं।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.