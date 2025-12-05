सीधी में सरकारी टीचर के पास मिली 4.36 करोड़ रुपये की संपत्ति, कहां से आया इतना पैसा EOW कर रही जांच

नईदुनिया प्रतिनिधि, सीधी। ईओडब्ल्यू टीम रीवा ने शुक्रवार तड़के शासकीय शिक्षक अभिमन्यु सिंह के आवास से छापामार कार्रवाई की। 6 सदस्यीय टीम ने सुबह 5 बजे सिंह के तीन ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। कार्रवाई पटेल पुल स्थित आवास और मड़वास में बने दो अन्य घरों में की गई। कुसमी विकासखंड के शासकीय हाई स्कूल खोखरा में पदस्थ शिक्षक अभिमन्यु सिंह पर आरोप है कि उन्होंने अपने सरकारी कार्यकाल में आय से कई गुना अधिक संपत्ति अर्जित की।