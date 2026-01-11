सतना में दबंगई की हद... DJ धीमा करने को कहा तो महिलाओं को सड़क पर बाल पकड़कर घसीटा, पुलिस ने नहीं लिखी रिपोर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। जिला के रामपुर बाघेलान थाना अंतर्गत ग्राम देवमऊ दलदल (बाबूपुर टोला) में दबंगों द्वारा महिलाओं के साथ मारपीट और गाली-गलौज का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित महिलाओं ने थाना पुलिस पर रिपोर्ट दर्ज न करने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक सतना से शिकायत की है।

डीजे धीमा करने को लेकर विवाद और हमला पीड़िता संध्या सिंह, गुडिया सिंह एवं संगीता सिंह ने एसपी को दिए आवेदन में बताया कि दिनांक 5 जनवरी 2026 को दोपहर करीब 3:30 बजे गांव के ही कुछ लोग घर के सामने तेज आवाज में डीजे बजाते हुए पत्थर उठाकर चबूतरा बना रहे थे। जब महिलाओं ने डीजे धीमा करने और पत्थर उठाने से मना किया, तो आरोपी गाली-गलौज पर उतर आए।