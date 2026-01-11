सतना में दबंगई की हद... DJ धीमा करने को कहा तो महिलाओं को सड़क पर बाल पकड़कर घसीटा, पुलिस ने नहीं लिखी रिपोर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। जिला के रामपुर बाघेलान थाना अंतर्गत ग्राम देवमऊ दलदल (बाबूपुर टोला) में दबंगों द्वारा महिलाओं के साथ मारपीट और गाली-गलौज का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित महिलाओं ने थाना पुलिस पर रिपोर्ट दर्ज न करने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक सतना से शिकायत की है।
पीड़िता संध्या सिंह, गुडिया सिंह एवं संगीता सिंह ने एसपी को दिए आवेदन में बताया कि दिनांक 5 जनवरी 2026 को दोपहर करीब 3:30 बजे गांव के ही कुछ लोग घर के सामने तेज आवाज में डीजे बजाते हुए पत्थर उठाकर चबूतरा बना रहे थे। जब महिलाओं ने डीजे धीमा करने और पत्थर उठाने से मना किया, तो आरोपी गाली-गलौज पर उतर आए।
शिकायती पत्र में आरोप है कि शिवेन्द्र सिंह ने संध्या सिंह के बाल पकड़कर जमीन पर पटक दिया और पत्थर से हमला किया, वहीं लक्ष्मण मिश्रा ने संगीता सिंह की कलाई पर छन्ने से वार किया। अशोक तिवारी ने गुडिया सिंह के पैर पर पत्थर से हमला किया। अन्य आरोपियों ने भी लाठी-डंडों और लात-घूंसे से मारपीट की। शोर सुनकर ग्रामीणों ने बीच-बचाव किया, नहीं तो आरोपियों द्वारा जान से मारने की नीयत थी।
पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि जब वे रिपोर्ट दर्ज कराने थाना रामपुर बाघेलान पहुंचीं तो पुलिस ने दबंगों के प्रभाव में आकर रिपोर्ट नहीं लिखी और उन्हें डांटकर भगा दिया। मजबूर होकर उन्होंने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ितों का कहना है कि आरोपियों ने जाते-जाते जान से मारने की धमकी भी दी।
घटना की सूचना 112 पर दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर ले जाया गया। गंभीर रूप से घायल संध्या सिंह को जिला चिकित्सालय सतना रेफर किया गया, जहां वह वर्तमान में भर्ती है। पीड़ितों ने एसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
यह भी पढ़ें- रतलाम में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर पुलिस टीम पर पथराव, आरक्षक गंभीर रूप से घायल, बीजेपी पार्षद गिरफ्तार