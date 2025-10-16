सतना में पति-पत्नी का झगड़ा बना तमाशा, दोनों की मांओं ने सड़क पर एक-दूसरे को जड़े घूंसे

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। कोलगवां थाना क्षेत्र के टिकुरिया टोला में बुधवार को वैवाहिक विवाद सड़क पर तमाशा बन गया। पति-पत्नी के बीच शुरू हुआ झगड़ा इस हद तक पहुंचा कि दोनों की मांएं भी आपस में भिड़ गईं। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के मुताबिक, टिकुरिया टोला निवासी युवती की शादी कुछ माह पूर्व आरएस कॉलोनी निवासी युवक से हुई थी। विवाह के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच मनमुटाव बढ़ने लगा। युवती अपने मायके लौट आई।
बुधवार को पति पत्नी को मनाने और वापस घर ले जाने पहुंचा, लेकिन बात सुलह के बजाय फिर विवाद में बदल गई। इस दौरान युवती ने थाने पहुंचकर पति पर पेट्रोल डालकर जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत की खबर लगते ही युवक की मां मौके पर पहुंच गईं। ससुराल में हंगामा करने लगी। इस पर युवती की मां भी घर से बाहर निकल आई। दोनों के बीच तीखी नोकझोंक होने लगी। देखते-देखते विवाद हाथापाई में बदल गया। दोनों बीच सड़क पर लेटकर एक-दूसरे पर घूंसे बरसाने लगीं।
मोहल्ले के लोगों ने बीच-बचाव कर स्थिति संभाली। उसके बाद कोलगवां थाने को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को थाने ले गई। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है।