    सतना में पति-पत्नी का झगड़ा बना तमाशा, दोनों की मांओं ने सड़क पर एक-दूसरे को जड़े घूंसे

    सतना के कोलगवां थाना क्षेत्र में वैवाहिक विवाद सड़क पर तमाशा बन गया। पति-पत्नी के झगड़े में दोनों की मांएं भी भिड़ गईं और सड़क पर एक-दूसरे से मारपीट करने लगीं। घटना का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने हस्तक्षेप किया और दोनों पक्षों को थाने ले जाकर पूछताछ शुरू की।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 16 Oct 2025 12:39:08 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 16 Oct 2025 12:39:08 PM (IST)
    सतना में पति-पत्नी का झगड़ा बना तमाशा, दोनों की मांओं ने सड़क पर एक-दूसरे को जड़े घूंसे
    सड़क पर पति-पत्नी का विवाद। (फोटो- एजेंसी)

    HighLights

    1. सतना में पति-पत्नी का विवाद सड़क पर पहुंचा।
    2. झगड़े में दोनों की मांएं भी आपस में भिड़ीं।
    3. महिलाओं की सड़क पर मारपीट का वीडियो वायरल हुआ।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। कोलगवां थाना क्षेत्र के टिकुरिया टोला में बुधवार को वैवाहिक विवाद सड़क पर तमाशा बन गया। पति-पत्नी के बीच शुरू हुआ झगड़ा इस हद तक पहुंचा कि दोनों की मांएं भी आपस में भिड़ गईं। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

    तनातनी से बढ़कर हुआ विवाद

    जानकारी के मुताबिक, टिकुरिया टोला निवासी युवती की शादी कुछ माह पूर्व आरएस कॉलोनी निवासी युवक से हुई थी। विवाह के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच मनमुटाव बढ़ने लगा। युवती अपने मायके लौट आई।

    बुधवार को पति पत्नी को मनाने और वापस घर ले जाने पहुंचा, लेकिन बात सुलह के बजाय फिर विवाद में बदल गई। इस दौरान युवती ने थाने पहुंचकर पति पर पेट्रोल डालकर जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई।


    थाने पहुंची दोनों मांएं

    शिकायत की खबर लगते ही युवक की मां मौके पर पहुंच गईं। ससुराल में हंगामा करने लगी। इस पर युवती की मां भी घर से बाहर निकल आई। दोनों के बीच तीखी नोकझोंक होने लगी। देखते-देखते विवाद हाथापाई में बदल गया। दोनों बीच सड़क पर लेटकर एक-दूसरे पर घूंसे बरसाने लगीं।

    मोहल्लेवाले बने गवाह, पुलिस ने किया हस्तक्षेप

    मोहल्ले के लोगों ने बीच-बचाव कर स्थिति संभाली। उसके बाद कोलगवां थाने को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को थाने ले गई। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है।

