सतना में पति-पत्नी का झगड़ा बना तमाशा, दोनों की मांओं ने सड़क पर एक-दूसरे को जड़े घूंसे

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। कोलगवां थाना क्षेत्र के टिकुरिया टोला में बुधवार को वैवाहिक विवाद सड़क पर तमाशा बन गया। पति-पत्नी के बीच शुरू हुआ झगड़ा इस हद तक पहुंचा कि दोनों की मांएं भी आपस में भिड़ गईं। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

तनातनी से बढ़कर हुआ विवाद जानकारी के मुताबिक, टिकुरिया टोला निवासी युवती की शादी कुछ माह पूर्व आरएस कॉलोनी निवासी युवक से हुई थी। विवाह के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच मनमुटाव बढ़ने लगा। युवती अपने मायके लौट आई। बुधवार को पति पत्नी को मनाने और वापस घर ले जाने पहुंचा, लेकिन बात सुलह के बजाय फिर विवाद में बदल गई। इस दौरान युवती ने थाने पहुंचकर पति पर पेट्रोल डालकर जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई।