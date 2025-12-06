सतना में ससुराल वालों ने बहू को बीच सड़क घसीट-घसीटकर पीटा, अधमरी हालत में छोड़कर भागे

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। शहर के नजीराबाद थाना क्षेत्र के मौलवी नगर में शुक्रवार को घरेलू विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। जब पति-पत्नी के झगड़े के बीच सास, ननद और ननद की बेटियों ने मिलकर बहू को बेरहमी से पीट डाला।

स्थानीय निवासियों के अनुसार, बहू अंजुम अंसारी का पति सोनू उर्फ दिलशाद अली से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद बढ़ते ही मौके पर पहुंची सास हाशमी, ननद रूबी और उसकी दो बेटियां फलक अख्तर और अलफिया अख्तर ने मिलकर अंजुम को बीच सड़क पर घसीट-घसीटकर पीटा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक चारों महिलाओं ने लोहे जैसी कठोरता से हमला किया, जिससे अंजुम बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ी।