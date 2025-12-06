मेरी खबरें
    सतना में ससुराल वालों ने बहू को बीच सड़क घसीट-घसीटकर पीटा, अधमरी हालत में छोड़कर भागे

    सतना के मौलवी नगर इलाके में घरेलू हिंसा का एक भयानक मामला सामने आया है। पति-पत्नी में आपसी विवाद के बीच सास ननद और उनकी बेटियों ने मिलकर बहु को बीच सड़क पीटा। महिलाएं बहू के अधमरी होने पर मौके से फरार हो गईं। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 06 Dec 2025 07:31:11 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 06 Dec 2025 07:37:06 AM (IST)
    1. पति-पत्नी के विवाद के बीच सास-ननद ने बहु को पीटा
    2. महिलाएं बहू के अधमरी होने पर मौके से फरार हो गईं
    3. आस-पास के लोगों ने पीड़िता को पुलिस स्टेशन पहुंचाया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। शहर के नजीराबाद थाना क्षेत्र के मौलवी नगर में शुक्रवार को घरेलू विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। जब पति-पत्नी के झगड़े के बीच सास, ननद और ननद की बेटियों ने मिलकर बहू को बेरहमी से पीट डाला।

    स्थानीय निवासियों के अनुसार, बहू अंजुम अंसारी का पति सोनू उर्फ दिलशाद अली से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद बढ़ते ही मौके पर पहुंची सास हाशमी, ननद रूबी और उसकी दो बेटियां फलक अख्तर और अलफिया अख्तर ने मिलकर अंजुम को बीच सड़क पर घसीट-घसीटकर पीटा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक चारों महिलाओं ने लोहे जैसी कठोरता से हमला किया, जिससे अंजुम बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ी।


    हमलावर महिलाएं बहू के अधमरी होने पर मौके से फरार हो गईं। मोहल्ले वालों ने तत्काल घायल अंजुम को संभाला और पुलिस के पास ले गए। कोतवाली पुलिस ने पीड़िता को गंभीर हालत में अस्पताल भेजा है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद से इलाके में तनाव और आक्रोश का माहौल है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है।

