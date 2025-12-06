सतना में ससुराल वालों ने बहू को बीच सड़क घसीट-घसीटकर पीटा, अधमरी हालत में छोड़कर भागे

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। शहर के नजीराबाद थाना क्षेत्र के मौलवी नगर में शुक्रवार को घरेलू विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। जब पति-पत्नी के झगड़े के बीच सास, ननद और ननद की बेटियों ने मिलकर बहू को बेरहमी से पीट डाला।
सतना के मौलवी नगर इलाके में पति-पत्नी में आपसी विवाद के बीच सास ननद और उसकी बेटियों ने मिलकर बहु को बीच सड़क पर पीटा। पीड़िता के अधमरी होने के बाद आरोपी महिलाएं मौके से फरार हो गईं। pic.twitter.com/82SFg062a2
— NaiDunia (@Nai_Dunia) December 6, 2025
स्थानीय निवासियों के अनुसार, बहू अंजुम अंसारी का पति सोनू उर्फ दिलशाद अली से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद बढ़ते ही मौके पर पहुंची सास हाशमी, ननद रूबी और उसकी दो बेटियां फलक अख्तर और अलफिया अख्तर ने मिलकर अंजुम को बीच सड़क पर घसीट-घसीटकर पीटा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक चारों महिलाओं ने लोहे जैसी कठोरता से हमला किया, जिससे अंजुम बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ी।
हमलावर महिलाएं बहू के अधमरी होने पर मौके से फरार हो गईं। मोहल्ले वालों ने तत्काल घायल अंजुम को संभाला और पुलिस के पास ले गए। कोतवाली पुलिस ने पीड़िता को गंभीर हालत में अस्पताल भेजा है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद से इलाके में तनाव और आक्रोश का माहौल है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है।