उज्जैन कालभैरव मंदिर में शीघ्र दर्शन के नाम पर अवैध वसूली, पुलिस ने 9 को दबोचा, सीधे जेल भेजे गए आरोपी

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध भगवान कालभैरव मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं से शीघ्र दर्शन कराने के नाम पर अवैध वसूली की जा रही थी। इस मामले की शिकायतें मिलने के बाद भैरवगढ़ थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नौ लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।

कर्मचारियों की मिलीभगत से चल रहा था खेल पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि पकड़े गए आरोपी फूल-प्रसाद की दुकान लगाने वालों और मंदिर के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से यह गोरखधंधा चला रहे थे। ये लोग कतार में खड़े भोले-भाले श्रद्धालुओं को जल्दी दर्शन कराने का लालच देते थे और उनसे मोटी रकम वसूलते थे।