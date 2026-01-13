मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    उज्जैन कालभैरव मंदिर में शीघ्र दर्शन के नाम पर अवैध वसूली, पुलिस ने 9 को दबोचा, सीधे जेल भेजे गए आरोपी

    Ujjain News: उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध भगवान कालभैरव मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं से शीघ्र दर्शन कराने के नाम पर अवैध वसूली की जा रही थी ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 13 Jan 2026 10:34:53 PM (IST)Updated Date: Tue, 13 Jan 2026 10:34:53 PM (IST)
    उज्जैन कालभैरव मंदिर में शीघ्र दर्शन के नाम पर अवैध वसूली, पुलिस ने 9 को दबोचा, सीधे जेल भेजे गए आरोपी
    शीघ्र दर्शन के नाम पर अवैध वसूली।

    HighLights

    1. उज्जैन कालभैरव मंदिर में अवैध वसूली का खुलासा
    2. फूल-प्रसाद विक्रेताओं की मिलीभगत आई सामने
    3. अवैध वसूली करने वाले 9 गुर्गों को किया गिरफ्तार

    नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध भगवान कालभैरव मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं से शीघ्र दर्शन कराने के नाम पर अवैध वसूली की जा रही थी। इस मामले की शिकायतें मिलने के बाद भैरवगढ़ थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नौ लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।

    कर्मचारियों की मिलीभगत से चल रहा था खेल

    पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि पकड़े गए आरोपी फूल-प्रसाद की दुकान लगाने वालों और मंदिर के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से यह गोरखधंधा चला रहे थे। ये लोग कतार में खड़े भोले-भाले श्रद्धालुओं को जल्दी दर्शन कराने का लालच देते थे और उनसे मोटी रकम वसूलते थे।


    पकड़े गए आरोपियों की सूची

    गिरफ्तार किए गए आरोपियों में दीपक वर्मा (सांवेर), लखन भवूतिया (नागपुरा), कुंदन चौधरी, लखन मालवीय, विनय पटेल और विकास चौधरी (मौजमखेड़ी), हर्ष उर्फ भोला भाटी, मुकेश चौधरी (भैरवगढ़) और गगन खारोल (नीलगंगा) शामिल हैं।

    यह भी पढ़ें- पेंशनरों को बड़ा तोहफा, अब घर बैठे बनेगा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, नहीं काटने होंगे बैंक और दफ्तर के चक्कर

    एसपी की अपील

    पुलिस अधीक्षक (एसपी) प्रदीप शर्मा ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए श्रद्धालुओं से विशेष अपील की है। उन्होंने कहा कि कालभैरव मंदिर या शहर के किसी भी अन्य धार्मिक स्थल पर शीघ्र दर्शन के नाम पर किसी भी व्यक्ति को कोई धनराशि न दें। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति दर्शन के बदले रुपयों की मांग करता है, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें ताकि ऐसे असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जा सके।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.