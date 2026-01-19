Asian Indoor Games 2026 में MMA 85 kg वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे सतना के कृष्णा, चीन के गोल्ड मेडलिस्ट को किया नॉकआउट

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। जिले के नागौद विकासखण्ड अंतर्गत आने वाले एक छोटे से गांव के किसान के 26 वर्षीय बेटे कृष्णा पयासी ने आगामी इनडोर एशियन गेम्स 2026 में अपना स्थान पक्का कर लिया है। कृष्णा मिक्स्ड मार्शल आर्ट (MMA) के 85 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।

उन्होंने शनिवार को चाइना के जुझायू शहर में प्रवेश के लिए आयोजित टेस्ट फाइट में पिछले साल के चाइनिज गोल्ड मेडिलिस्ट को पहले ही राउंड में नॉक आउट कर दिया। ऐसा करते ही उन्होंने टॉप-4 की लिस्ट में अपनी जगह बना ली और एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करना पक्का कर लिया।