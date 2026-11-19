नईदुनिया प्रतिनिधि, सीधी। जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई ने एक बार फिर तहसील कार्यालयों में हड़कंप मचा दिया है। रीवा लोकायुक्त टीम ने रामपुर नैकिन तहसील के हनुमानगढ़ वृत्त में पदस्थ लिपिक भूपेंद्र सिंह चौहान को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई गुरुवार को उप तहसील हनुमानगंज में की गई, जहां टीम ने पहले से जाल बिछा रखा था।

टीम के पहुंचते ही तहसील परिसर में अफरा-तफरी मच गई। आरोपित के विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। टीम द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। 18 नवंबर को हुई थी शिकायत शिकायतकर्ता हीरालाल कोल 57 वर्ष निवासी देवरछ खड़डी 18 नवंबर को लोकायुक्त कार्यालय रीवा में पुलिस अधीक्षक के समक्ष शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया था। शिकायत में बताया गया था कि नायब तहसीलदार वृत्त-हनुमानगढ़ कार्यालय में पदस्थ लिपिक भूपेंद्र सिंह चौहान कलेक्टर के जमीन संबंधी आदेश के क्रियान्वयन को रुकवाने के एवज में 15 हजार रुपये की रिश्वत की मांग कर रहा है।