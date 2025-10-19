मेरी खबरें
    MP में अमरपाटन पटाखा बाजार में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक, सुरक्षा पर उठ रहे सवाल

    मैहर स्थित अमरपाटन के पटाखा बाजार में पटाखे का डेमो देने के दौरान आग लग गई। इस आग के कारण आस-पास की दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गई। गनिमत यह रही की हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 19 Oct 2025 02:54:13 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 19 Oct 2025 02:59:28 PM (IST)
    1. पटाखे का डेमो दिखाने के दौरान भड़की आग
    2. चार दुकानों का लाखों का माल जलकर खाक
    3. लापरवाह दुकानदारों पर कानूनी कार्रवाई होगी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, मैहर। जिले के अमरपाटन के लंका टोला स्थित पटाखा बाजार में रविवार को दोपहर अचानक लगी भीषण आग ने चार दुकानों को पूरी तरह से राख में बदल दिया। बताया गया कि गोयल पटाखा दुकान में ग्राहकों को पटाखों की क्वालिटी दिखाने के नाम पर डेमो के दौरान आग भड़क उठी। कुछ ही मिनटों में लपटों ने आसपास की दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया।

    सूचना मिलते ही दमकल वाहन मौके पर पहुंचे और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बावजूद इसके चार दुकानों का लाखों का माल जलकर खाक हो गया। घटना स्थल पर भगदड़ मच गई, वहीं आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि आसपास के मकान और दुकानें भी खतरे में आ गईं।


    प्रशासन और पुलिस का अमला मौके पर

    घटना की जानकारी मिलते ही मैहर एडिशनल एसपी चंचल नागर, एसडीएम डॉ. आरती सिंह, एसडीओपी ख्याति मिश्रा, तहसीलदार आर.डी. साकेत, थाना प्रभारी विजय परस्ते, राजस्व व नगर परिषद का पूरा अमला मौके पर पहुंच गया। एसडीएम डॉ. आरती सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए तहसीलदार को गहन जांच के निर्देश दिए और कहा कि “लापरवाही करने वाले दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई होगी।”

    पूर्व मंत्री पहुंचे, दिया मुआवजे का आश्वासन

    पूर्व राज्यमंत्री रामखेलावन पटेल भी मौके पर पहुंचे और पीड़ित दुकानदारों को उचित मुआवजा दिलाने का भरोसा दिया। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

    व्यापारियों का आरोप, प्रशासन बना मूकदर्शक

    स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि दुकान संचालक के परिवार का सदस्य भाजपा से जुड़ा होने के कारण प्रशासन मूकदर्शक बना रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार सुरक्षा नियमों का उल्लंघन होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई।

    जांच जारी, दोषियों पर होगी कार्रवाई

    अमरपाटन एसडीओपी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर आगजनी के वास्तविक कारण का पता लगाया जाएगा। जांच पूरी होने के बाद लापरवाह दुकानदारों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

