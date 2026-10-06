सतना में ट्रैक्टर छुड़ाने के लिए बीजेपी विधायक का धरना, आधी रात तक मनाते रहे कलेक्टर और एसएसपी, सीएम से बातचीत के बाद किया समाप्त

डिजिटल डेस्क, सतना। चित्रकूट से बीजेपी विधायक सुरेन्द्र सिंह गहरवार सोमवार दोपहर को ग्रामीणों के साथ जिला प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठ गए। यह धरना प्रदर्शन दोपहर से लेकर आधी रात तक जारी रहा। इस दौरान आला अधिकारी उन्हें मनाने पहुंचे लेकिन वह अपनी मांगों को लेकर डटे रहे।

करीब रात 12 बजे के आसपास मुख्यमंत्री आवास से फोन आया और उसके बाद ही विधायक ने धरना प्रदर्शन समाप्त किया। विधायक का कहना है कि प्रदेश सरकार में किसी गरीब का शोषण होने नहीं दिया जाएगा। प्रशासन को हर किसी को एक समान न्याय देना चाहिए।