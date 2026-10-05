IND vs WI T20: कब और कहां खेला जाएगा पहला टी-20 मुकाबला, समय और तारीख से लेकर नोट कर लीजिए पूरा शेड्यूल

कब खेला जाएगा पहला मैच...
भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी-20 सीरीज का पहला मुकाबला मंगलवार यानी 6 अक्टूबर को खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दोनों टीमें भिड़ेगी।
शाम 7 बजे शुरू होगा मुकाबला...
लखनऊ के इकाना स्टेडियम में मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा।
टी-20 सीरीज का पूरा शेड्यूल...
भारत बनाम वेस्टइंडीज पहला टी20 मैच- 06 अक्टूबर (मंगलवार), लखनऊ
भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरा टी20 मैच- 09 अक्टूबर (शुक्रवार), रांची
भारत बनाम वेस्टइंडीज तीसरा टी20 मैच- 11 अक्टूबर (रविवार), इंदौर
भारत बनाम वेस्टइंडीज चौथा टी20 मैच- 14 अक्टूबर (बुधवार), हैदराबाद
भारत बनाम वेस्टइंडीज पांचवां टी20 मैच- 17 अक्टूबर (शनिवार), बेंगलुरु
हेड टू हेड रिकॉर्ड...
कुल मुकाबले 31 मैच
भारत जीता 20 मैच
वेस्टइंडीज जीता 10 मैच
बेनतीजा रहा एक मैच
भारत और वेस्टइंडीज का स्क्वॉड...
भारत का स्क्वॉड...श्रेयस अय्यर (C), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन, संजू सैमसन (WK), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव।
वेस्टइंडीज का स्क्वॉड...अकील हुसैन, रोस्टन चेज, शाई होप (C/WK), गुडाकेश मोती, शिमरोन हेटमायर, कीमो पॉल, शमर स्प्रिंगर, रोवमैन पॉवेल, रोमारियो शेफर्ड, शेरफेन रदरफोर्ड, मैथ्यू फोर्ड, कामिल पूरन, क्वेंटिन सैम्पसन, ज्वेल एंड्रयू (WK), शमर जोसेफ, अमीर जंगू।