MP में बड़ा फर्जीवाड़ा: सुनने में ठीक कर्मचारी बना 'श्रवण बाधित', धोखाधड़ी से सरकारी नौकरी हथियाने का सनसनीखेज खुलासा

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना: केंद्रीय जेल सतना से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कर्मचारी ने कथित तौर पर फर्जी श्रवण बाधित प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी प्राप्त की। खुलासे के बाद जेल विभाग और प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि संबंधित कर्मचारी पूरी तरह सामान्य है और उसे सुनने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, फिर भी उसने खुद को 40 प्रतिशत से अधिक श्रवण बाधित बताकर शासकीय सेवा में नियुक्ति हासिल कर ली।

फर्जी दस्तावेजों का नेटवर्क सक्रिय यह मामला न केवल शासकीय तंत्र की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगाता है, बल्कि यह भी उजागर करता है कि फर्जी दस्तावेजों के दम पर सरकारी नौकरियां हथियाने का नेटवर्क कितना सक्रिय है। अब सबकी निगाहें मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो यह तय करेगी कि केंद्रीय जेल सतना का यह “श्रवण बाधित अनुदेशक” सच में विकलांग है या फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी पाने वाला एक बड़ा धोखेबाज।