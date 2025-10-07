MP में तस्करी का पर्दाफाश, कार से 180 शीशियां ऑनरेक्स कप बरामद, तीन तस्कर गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल: प्रदेश के पन्ना जिले से नशीली सिरप लेकर शहडोल पहुंचे तस्करों को पुलिस ने रास्ते में ही गिरफ्तार कर नशीले सिरप का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है। जिस वाहन से नशीली सिरप की तस्करी की जा रही थी, उस वाहन को भी पुलिस ने जप्त किया है। तीन आरोपित भी गिरफ्तार किए गए है। यह कार्रवाई जिले की देवलौंद पुलिस ने करौंदिया तिराहा के पास मंगलवार को किया है।

नाकाबंदी कर पुलिस ने पकड़ा थाना प्रभारी सुभाष दुबे ने बताया कि हमें सूचना मिली कि एक सुजुकी ईको कार में तीन लोग सवार हैं और वह पन्ना जिले से शहडोल नशीली सिरप लेकर आ रहे हैं। सूचना के आधार पर देवलौंद थाना क्षेत्र के करौंदिया तिराहा के पास नाकेबंदी लगाई और एक सफेद रंग की ईको कार क्रमांक एमपी-18-जेडबी-8608 पकड़ा गया। पुलिस को देख कार में सवार वाहन से कूद कर भागने लगे तभी पकड़ लिया गया है।