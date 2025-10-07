MP में तस्करी का पर्दाफाश, कार से 180 शीशियां ऑनरेक्स कप बरामद, तीन तस्कर गिरफ्तार
MP Crime: शहडोल पुलिस ने नशीली सिरप तस्करी के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। पन्ना से शहडोल लाई जा रही ईको कार से 180 शीशियां ऑनरेक्स कप सिरप बरामद की गईं। तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस अब सप्लाई चैन और नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है।
Publish Date: Tue, 07 Oct 2025 09:35:38 PM (IST)
Updated Date: Tue, 07 Oct 2025 09:36:50 PM (IST)
MP में तस्करी का पर्दाफाश 3 गिरफ्तार ( प्रतीकात्मक फोटो)
HighLights
- पुलिस ने नशीली सिरप से भरी ईको कार जब्त की।
- NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज, जांच टीम गठित।
- 3 गिरफ्तार, 180 शीशियां ऑनरेक्स कप बरामद।
नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल: प्रदेश के पन्ना जिले से नशीली सिरप लेकर शहडोल पहुंचे तस्करों को पुलिस ने रास्ते में ही गिरफ्तार कर नशीले सिरप का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है। जिस वाहन से नशीली सिरप की तस्करी की जा रही थी, उस वाहन को भी पुलिस ने जप्त किया है। तीन आरोपित भी गिरफ्तार किए गए है। यह कार्रवाई जिले की देवलौंद पुलिस ने करौंदिया तिराहा के पास मंगलवार को किया है।
नाकाबंदी कर पुलिस ने पकड़ा
थाना प्रभारी सुभाष दुबे ने बताया कि हमें सूचना मिली कि एक सुजुकी ईको कार में तीन लोग सवार हैं और वह पन्ना जिले से शहडोल नशीली सिरप लेकर आ रहे हैं। सूचना के आधार पर देवलौंद थाना क्षेत्र के करौंदिया तिराहा के पास नाकेबंदी लगाई और एक सफेद रंग की ईको कार क्रमांक एमपी-18-जेडबी-8608 पकड़ा गया। पुलिस को देख कार में सवार वाहन से कूद कर भागने लगे तभी पकड़ लिया गया है।
NDPS एक्ट के तहत अपराध दर्ज
वाहन की तलाशी के दौरान 180 शीशी नशीली आनरेक्स कप सिरप मिली है, जिसकी कीमत 40 हजार के आसपास होगी। वाहन में सवार तीनों दीपक लखेरा सतना, राजेन्द्र लखेरा मऊ थाना ब्यौहारी, राजेन्द्र खैरवार ब्यौहारी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई की गई है। थाना प्रभारी ने बताया कि वाहन को भी जब्त किया है। पकड़े गए आरोपितों ने बताया कि वह आसपास के क्षेत्र में इसकी बिक्री करते, लेकिन इसके पहले ही उन्हें पकड़ लिया गया।
यह भी पढ़ें- 'ब्रांड के नाम का दुरुपयोग करने पर कंपनी जिम्मेदार नहीं', मिलावटी घी केस में अमूल को MP हाईकोर्ट से राहत
पुलिस के अनुसार जप्ती कुल कीमत चार लाख से अधिक है। जहां से यह सिर्फ लाई गई थी, पुलिस इस पर भी काम कर रही है। थाना प्रभारी का कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जो पन्ना जांच के लिए रवाना की जाएगी। मामले में आरोपियों की संख्या भी बढ़ सकती है।