कम हो गई मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी की शान, नहीं रहा 'टीपू', इलाज के दौरान मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। यह खबर वन्य प्राणियों से प्रेम करने वालों को निश्चित ही दुखी करेगी। कारण साफ है, मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी का गौरव समझे जाने वाले 11 वर्षीय सफेद नर बाघ टीपू ने आखिरकार मौत के आगे घुटने टेक दिए। उसकी मौत के बाद अब सफारी में सिर्फ तीन ही व्हाइट टाइगर बचे हैं। दरअसल विश्व की पहली ओपन व्हाइट टाइगर सफारी, महाराजा मार्तण्ड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी एवं जू मुकुंदपुर में मंगलवार को बड़ी दुखद घटना सामने आई है। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली से मुकुंदपुर पहुंचा सफेद नर बाघ ‘टीपू’ की इलाज के दौरान मौत हो गई।

तीन महीने से चल रहा था इलाज टीपू की उम्र 11 वर्ष थी। जिसका बीते तीन माह से इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक टीपू को अचानक क्रॉनिक किडनी फेल्युअर अटैक आने के कारण मौत हुई है। हालंकि यह प्रारंभिक कारणों में शामिल है। वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेंगी। इस संबंध में जू डायरेक्टर रामेश्वर टेकाम ने बताया कि टीपू का लगातार इलाज किया जा रहा था। इसके लिए एसडब्ल्यूएफएच जबलपुर के डॉ. अमोल रोकड़े, वेटरनरी कॉलेज रीवा की वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक डॉ. कंचन वालवाडकर एवं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के वन्यप्राणी स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश तोमर सहित विशेषज्ञ चिकित्सक लगातार स्वास्थ्य परीक्षण और पैथोलॉजी जांच कर रहे थे।