    MP News: मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी का गौरव समझे जाने वाले 11 वर्षीय सफेद नर बाघ टीपू ने आखिरकार मौत के आगे घुटने टेक दिए। टीपू का बीते तीन महीने से इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक टीपू की अचानक क्रॉनिक किडनी फेल्युअर अटैक आने के कारण मौत हुई है। उसकी मौत के बाद अब सफारी में सिर्फ तीन ही व्हाइट टाइगर बचे हैं।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 20 Aug 2025 06:08:04 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 20 Aug 2025 06:08:04 PM (IST)
    कम हो गई मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी की शान, नहीं रहा 'टीपू', इलाज के दौरान मौत
    1. 11 वर्षीय सफेद नर बाघ ने तोड़ा दम
    2. तीन महीने से चल रहा था इलाज
    3. कम हो गई सफारी की शान

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। यह खबर वन्य प्राणियों से प्रेम करने वालों को निश्चित ही दुखी करेगी। कारण साफ है, मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी का गौरव समझे जाने वाले 11 वर्षीय सफेद नर बाघ टीपू ने आखिरकार मौत के आगे घुटने टेक दिए। उसकी मौत के बाद अब सफारी में सिर्फ तीन ही व्हाइट टाइगर बचे हैं। दरअसल विश्व की पहली ओपन व्हाइट टाइगर सफारी, महाराजा मार्तण्ड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी एवं जू मुकुंदपुर में मंगलवार को बड़ी दुखद घटना सामने आई है। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली से मुकुंदपुर पहुंचा सफेद नर बाघ ‘टीपू’ की इलाज के दौरान मौत हो गई।

    तीन महीने से चल रहा था इलाज

    टीपू की उम्र 11 वर्ष थी। जिसका बीते तीन माह से इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक टीपू को अचानक क्रॉनिक किडनी फेल्युअर अटैक आने के कारण मौत हुई है। हालंकि यह प्रारंभिक कारणों में शामिल है। वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेंगी। इस संबंध में जू डायरेक्टर रामेश्वर टेकाम ने बताया कि टीपू का लगातार इलाज किया जा रहा था। इसके लिए एसडब्ल्यूएफएच जबलपुर के डॉ. अमोल रोकड़े, वेटरनरी कॉलेज रीवा की वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक डॉ. कंचन वालवाडकर एवं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के वन्यप्राणी स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश तोमर सहित विशेषज्ञ चिकित्सक लगातार स्वास्थ्य परीक्षण और पैथोलॉजी जांच कर रहे थे।

    टीपू ने दोपहर में ली अंतिम सांस

    पिछले एक सप्ताह से उसकी हालत और बिगड़ गई थी, जिस पर उसे गहन चिकित्सा इकाई में रखा गया। बावजूद इसके मंगलवार को दोपहर 1:54 बजे उसने अंतिम सांस ली। चिकित्सकीय दल ने पोस्टमार्टम कर अवयवों के सैम्पल जांच के लिए सुरक्षित किए। प्रारंभिक जांच में मृत्यु का कारण क्रॉनिक किडनी फेल्युअर सामने आया। पोस्टमार्टम के बाद वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में टीपू का अंतिम संस्कार कर दिया गया।

    तीन माह से चल रहा था इलाज

    टीपू को वर्ष 2023 में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली से मुकुंदपुर लाया गया था। बीमार पडऩे के बाद उसका लगातार इलाज चल रहा था। जू डायरेक्टर रामेश्वर टेकाम के मुताबिक टीपू का उपचार एसडब्ल्यूएफएच जबलपुर के डॉ. अमोल रोकड़े, वेटरनरी कॉलेज रीवा की वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक डॉ. कंचन वालवाडकर और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के वन्यप्राणी स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश तोमर की देखरेख में किया जा रहा था।

    कम हो गई सफारी की शान

    मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी वर्ष 2016 में जनता के लिए खोली गई थी। यहां सबसे पहले विंध्या नाम की मादा बाधिन को लाया गया था। इसके बाद राधा, रघु, सोनम और मोहन आए। विंध्या और राधा की उम्रदराज होने से मौत हो चुकी है। अब टीपू के निधन के बाद सफारी में सिर्फ तीन बाघ रघु, सोनम और मोहन ही रह गए हैं।

