सतना में अवैध कॉलोनियों पर चला नगर निगम का बुलडोजर, सड़कें और प्लिंथ निर्माण हटाए गए

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। नगर निगम सीमा क्षेत्र में अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ नगर पालिक निगम सतना ने सख्ती शुरू कर दी है।

इसी क्रम में निगम आयुक्त के निर्देश पर वार्ड क्रमांक 30 के मौजा महदेवा में बिना वैधानिक अनुमति के विकसित की जा रही कॉलोनी के विरुद्ध कार्रवाई की गई।