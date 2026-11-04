सतना में मंदाकिनी नदी पर 1.69 करोड़ की लागत से बना पीपा पुल, हनुमान धारा का रास्ता बहाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। मंदाकिनी नदी में आई भीषण बाढ़ से नयागांव पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद हनुमान धारा तक आवागमन बहाल करने के लिए बनाया गया पीपा पुल तैयार हो गया है। करीब 1.69 करोड़ रुपये की लागत से बने इस अस्थायी पुल से दीपावली मेले में चित्रकूट आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी।

अक्टूबर के मध्य में निर्माण शुरू होने के बाद लगभग 20 दिन में पुल तैयार किया गया। दीपावली मेले से पहले आवागमन की सुविधा बहाल करना प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती थी, जिसे समयबद्ध निर्माण के जरिए पूरा किया गया।