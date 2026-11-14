सतना में बीटेक की छात्रा हॉस्टल से लापता, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट में हड़कंप; पुलिस CCTV और CDR खंगाल रही

सतना, चित्रकूट। धर्मनगरी चित्रकूट स्थित महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय से बीटेक की एक छात्रा के लापता होने का मामला सामने आया है। छात्रा विश्वविद्यालय के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी।

शनिवार दोपहर अचानक उसके लापता होने की जानकारी मिलने के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर छात्रा की तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, लापता छात्रा अनूपपुर जिले की रहने वाली है। वह विश्वविद्यालय परिसर स्थित हॉस्टल में रहकर बीटेक की पढ़ाई कर रही थी।

बताया जा रहा है कि छात्रा विश्वविद्यालय के गेट से बाहर जाते समय वहां तैनात चौकीदार से यह कहकर गई थी कि वार्डन को बता देना कि मैं जा रही हूं। हालांकि, उसने यह नहीं बताया कि वह कहां और किसके साथ जा रही है।