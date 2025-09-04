सतना। रैगांव विधानसभा क्षेत्र के कोठी मंडल के भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष अभिनव गौतम को शराब तस्करी के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के महज़ दो घंटे बाद ही भाजपा जिला इकाई ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया।

जिला अध्यक्ष भगवती प्रसाद पाण्डेय द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि भाजपा किसी भी परिस्थिति में संगठन की छवि धूमिल करने वाले कार्यों को बर्दाश्त नहीं करती। सोशल मीडिया पर शराब तस्करी का मामला सामने आने और गिरफ्तारी की पुष्टि के बाद तत्काल प्रभाव से यह कदम उठाया गया है।