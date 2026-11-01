सतना में अवैध प्लॉटिंग की जांच पूरी हुए बिना ही SDM ने खसरे से हटाई 'लंबित' की टीप, आदेश पर सवाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। जिले के मझगवां भट्टा की जिस जमीन पर अवैध प्लॉटिंग और कॉलोनी विकसित करने की शिकायतें हुईं, उसी जमीन के राजस्व रिकॉर्ड से जांच लंबित होने की टिप्पणी हटा दी गई। एसडीएम रघुराजनगर (शहरी) राहुल सिलाड़िया के 28 अक्टूबर 2026 के आदेश ने कार्रवाई की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दो आवेदकों की शिकायत पर जांच शुरू हुई, खसरे के कॉलम नंबर 12 में जांच लंबित होने की टीप दर्ज कराई गई, लेकिन बाद में सहखातेदार के शपथ-पत्र और पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर इसे हटाने के निर्देश जारी कर दिए गए।