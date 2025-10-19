मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Amrit Bharat Express में पेंट्रीकार का कारनामा: धोकर दोबारा रखे गए फूड बॉक्स, यात्रियों में आक्रोश

    रेलवे की पेंट्री सेवाओं की स्वच्छता और गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़ा करने वाला मामला सामने आया है। ट्रेन संख्या 16601 इरोड-जोगबनी अमृत भारत एक्सप्रेस के पेंट्रीकार में डिस्पोजल एल्यूमिनियम फूड बॉक्स धोकर दोबारा उपयोग किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 19 Oct 2025 05:13:39 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 19 Oct 2025 05:13:39 AM (IST)
    Amrit Bharat Express में पेंट्रीकार का कारनामा: धोकर दोबारा रखे गए फूड बॉक्स, यात्रियों में आक्रोश
    Amrit Bharat Express में पेंट्रीकार का कारनामा

    HighLights

    1. रेलवे की पेंट्री सेवाओं की स्वच्छता और गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़ा
    2. इरोड-जोगबनी अमृत भारत एक्सप्रेस के पेंट्रीकार का वीडियो वायरल

    नईदुनिया प्रतिनिधि,सतना। रेलवे की पेंट्री सेवाओं की स्वच्छता और गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़ा करने वाला मामला सामने आया है। ट्रेन संख्या 16601 इरोड-जोगबनी अमृत भारत एक्सप्रेस के पेंट्रीकार में डिस्पोजल एल्यूमिनियम फूड बॉक्स धोकर दोबारा उपयोग किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। यह वीडियो यात्री रवि दुबे ने कटनी से सतना रेलखंड के बीच बनाया, जिसे उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर रेल मंत्रालय और IRCTC को टैग करते हुए साझा किया।

    नियमों की अनदेखी

    वीडियो में साफ दिख रहा है कि पेंट्रीकार के कर्मचारी पहले से इस्तेमाल किए गए डिस्पोजल बॉक्स को पानी से धोकर सुखा रहे हैं ताकि उन्हें अगली यात्रा में फिर से उपयोग किया जा सके। जबकि रेलवे दिशा-निर्देशों के मुताबिक किसी भी डिस्पोजल सामग्री का पुनः इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यह न केवल यात्रियों की सेहत के लिए खतरा है, बल्कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट का भी उल्लंघन है।


    "रोजमर्रा की प्रक्रिया" बताकर टाल दिया मामला

    यात्री रवि दुबे ने जब इस पर आपत्ति जताई तो पेंट्री कर्मचारियों ने इसे "रोजमर्रा की प्रक्रिया" कहकर नजरअंदाज कर दिया। दुबे ने इसकी शिकायत वीडियो के साथ सोशल मीडिया पर दर्ज कराई है।

    यात्रियों में आक्रोश

    वीडियो सामने आते ही यात्रियों और इंटरनेट मीडिया उपयोगकर्ताओं में नाराजगी फैल गई। लोगों ने रेलवे प्रशासन से तत्काल जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। कई लोगों ने कहा कि इस तरह की घटनाएं स्वच्छ भारत अभियान और फूड सेफ्टी मानकों की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाती हैं।

    रेलवे के लिए चेतावनी

    यह घटना रेलवे की खानपान सेवाओं की निगरानी पर सवाल खड़े करती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि ऐसी लापरवाहियां जारी रहीं, तो यात्रियों का रेलवे की पेंट्री सेवाओं से भरोसा उठ सकता है।

    ट्रेन प्रोफाइल

    नाम: इरोड-जोगबनी अमृत भारत एक्सप्रेस

    नंबर: 16601

    प्रकार: सुपरफास्ट एक्सप्रेस

    रूट: इरोड (ED) – जोगबनी (JBN)

    घटना स्थल: कटनी–सतना रेलखंड

    इसे भी पढ़ें- इंदौर में साइकिल व्यापारियों के बीच विवाद, थाने में हंगामा और नारेबाजी

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.